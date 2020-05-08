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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1880188118821883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
3%
2
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
29
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
23
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:01

Ладно, бог с ними, с супермаркетами, они всё равно без клиентов не останутся.
Лучше скажите, какие мысли по поводу засовывания кнопки кэшбэка в какие-то дебри программы? Значит ли это, что программа выполнила свою задачу, и из "оборота" постепенно выводится?
M-Audio
 
Повідомлень: 1726
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:04

  Кочевник написав:Округлення, відсоток від купівлі.... Замість того, щоби власні кошти (!!!) відкласти на звичайний ощадний рахунок без плясок з бубном і потім їх зняти.

Если человек не хочет каждый раз этим заниматься, если он хочет просто планомерно копить и переложить заботу об операции на автоматизированный процесс?

Ведь и оплатить коммуналку можно взяв квитанцию и посетив отделение. Но гораздо удобней делать это через приложение. А ещё удобней делать это через отсутствующий у нас директ дебит когда деньги за услугу автоматом списываются со счёта.

  Кочевник написав:Про те, що це "простий спосіб" - придумали якісь Горохофанати.

Горохофобия плачевно закончится: какими нибудь всемирными заговорами или боязнью жидомасонов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 613
З нами з: 06.08.19
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Кочевник написав:Округлення, відсоток від купівлі.... Замість того, щоби власні кошти (!!!) відкласти на звичайний ощадний рахунок без плясок з бубном і потім їх зняти.

Если человек не хочет каждый раз этим заниматься, если он хочет просто планомерно копить и переложить заботу об операции на автоматизированный процесс?

Ведь и оплатить коммуналку можно взяв квитанцию и посетив отделение. Но гораздо удобней делать это через приложение. А ещё удобней делать это через отсутствующий у нас директ дебит когда деньги за услугу автоматом списываются со счёта.

  Кочевник написав:Про те, що це "простий спосіб" - придумали якісь Горохофанати.

Горохофобия плачевно закончится: какими нибудь всемирными заговорами или боязнью жидомасонов.

Горохофани пробують всім ставити діагноз, але погано виходить.
Користуюся поки вигіно, всі наліпочки і худі нехай дістаються спонсорам. Чим їх більше, тим довше буде халява.
Дякую тобі за спонсорство халяви для мене.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:25

  proftpd66 написав:я туда холил 15 лет, никогда подобного не видел. Там все дороже чем АТБ и Ашан.

Так это относительно недавно началось.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:26

Re: Monobank

А ще в Ашані люблять намахувати з цінниками.
Кочевник
 
Повідомлень: 1433
З нами з: 16.02.17
Подякував: 238 раз.
Подякували: 76 раз.
 
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  #<1 ... 1880188118821883
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