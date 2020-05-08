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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:01
Ладно, бог с ними, с супермаркетами, они всё равно без клиентов не останутся.
Лучше скажите, какие мысли по поводу засовывания кнопки кэшбэка в какие-то дебри программы? Значит ли это, что программа выполнила свою задачу, и из "оборота" постепенно выводится?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:04
Кочевник написав:
Округлення, відсоток від купівлі.... Замість того, щоби власні кошти (!!!) відкласти на звичайний ощадний рахунок без плясок з бубном і потім їх зняти.
Если человек не хочет каждый раз этим заниматься, если он хочет просто планомерно копить и переложить заботу об операции на автоматизированный процесс?
Ведь и оплатить коммуналку можно взяв квитанцию и посетив отделение. Но гораздо удобней делать это через приложение. А ещё удобней делать это через отсутствующий у нас директ дебит когда деньги за услугу автоматом списываются со счёта.
Кочевник написав:
Про те, що це "простий спосіб" - придумали якісь Горохофанати.
Горохофобия плачевно закончится: какими нибудь всемирными заговорами или боязнью жидомасонов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:13
vitaliy_berdinskikh написав: Кочевник написав:
Округлення, відсоток від купівлі.... Замість того, щоби власні кошти (!!!) відкласти на звичайний ощадний рахунок без плясок з бубном і потім їх зняти.
Если человек не хочет каждый раз этим заниматься, если он хочет просто планомерно копить и переложить заботу об операции на автоматизированный процесс?
Ведь и оплатить коммуналку можно взяв квитанцию и посетив отделение. Но гораздо удобней делать это через приложение. А ещё удобней делать это через отсутствующий у нас директ дебит когда деньги за услугу автоматом списываются со счёта.
Кочевник написав:
Про те, що це "простий спосіб" - придумали якісь Горохофанати.
Горохофобия плачевно закончится: какими нибудь всемирными заговорами или боязнью жидомасонов.
Горохофани пробують всім ставити діагноз, але погано виходить.
Користуюся поки вигіно, всі наліпочки і худі нехай дістаються спонсорам. Чим їх більше, тим довше буде халява.
Дякую тобі за спонсорство халяви для мене.
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Кочевник
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:25
proftpd66 написав:
я туда холил 15 лет, никогда подобного не видел. Там все дороже чем АТБ и Ашан.
Так это относительно недавно началось.
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Maksi2
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:26
А ще в Ашані люблять намахувати з цінниками.
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Кочевник
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Додано: Суб 09 тра, 2020 01:26
Но возвращают деньги, если ловишь
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demichh
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Додано: Суб 09 тра, 2020 07:27
Stargazer212 написав: mustbe написав: Stargazer212 написав:
Подскажите, кто знает, если пополнять карту моно картой альфы (пакет ультра) через приложение моно, альфа комиссию берет?
Нет
Благодарю!
только много раз писали, что с первой попытки может заблокировать СБ Альфы. ТОгда горяч линия, и через какое-то время снова платите)
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Shaman
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Додано: Суб 09 тра, 2020 07:36
Maksi2 написав: Striker написав: Maksi2 написав:Striker
А еще лучше ходить в Сильпо, вигребать по сибасу 5% и не морочить себе голову. с 10к получать 500 грн и насмехаться с банков что вы пишете, особенно с Б5.
Ну так не у всех же Сильпо под домом. От меня далеко, рядом только Варус и куча АТБ со всех сторон. К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.
Не повезло вам с Сильпом. Слышать и видеть это разные вещи. Если бы нивелировало, то меня бы там не было. Цены на уровне, а черная икра везде дорого.
Ну а так да, в АТБ мучаться вам с теми контрагентами которых описываете.
на одинаковые товары цена в Сильпо на 10-20% выше, чем в АТБ.
в Сильпо просто ассортимент побольше и покачественней
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Shaman
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Додано: Суб 09 тра, 2020 09:35
Не докрутили перспективную тему с совместным накоплением в Банке.
Можно сгенерировать линк на разовое пополнение и опубликовать его. Это хорошо. Но мин.перевод - 100грн.
Но нельзя сгенерировать линк для того, чтоб любой желающий мог подключить твою Банку и копить там постепенно, а не гигантскими суммами в 100грн.
А это было бы очень удобно для совместного постепенного накопления.
И, конечно, не хватает возможности частичного вывода. Не понимаю - в чём проблема его реализовать ?
Рожали эту несчастную Банку целый год, но как-то недорожали )
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mustbe
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Додано: Суб 09 тра, 2020 09:43
пополнялась бы через еквайринг, то песни бы пели этой банке
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а мож так и есть?
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v57
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