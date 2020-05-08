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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1881188218831884

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
3%
2
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
23
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:57

  v57 написав:пополнялась бы через еквайринг, то песни бы пели этой банке :)
+
а мож так и есть?

С какой это радости ?
4829, чистый манисенд, МоноДирект.

По сути - пополнение Банки ничем не отличается от пополнения карты, а потому - неинтересно
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:04

А для персонального использования - эта Банка полезна только оленям, не умеющим планировать свой бюджет, не следящим за своими деньгами, и согласным на жалкие 10% на остаток.
mustbe
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Повідомлень: 3903
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 335 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:21

  mustbe написав:А для персонального использования - эта Банка полезна только оленям, не умеющим планировать свой бюджет, не следящим за своими деньгами, и согласным на жалкие 10% на остаток.

+1
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:29

Re: Monobank

Пополнение на 100 гривен это бешенные бабки? Нарушаю карантин.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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