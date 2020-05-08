С какой это радости ?
4829, чистый манисенд, МоноДирект.
По сути - пополнение Банки ничем не отличается от пополнения карты, а потому - неинтересно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 09:57
С какой это радости ?
4829, чистый манисенд, МоноДирект.
По сути - пополнение Банки ничем не отличается от пополнения карты, а потому - неинтересно
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:04
А для персонального использования - эта Банка полезна только оленям, не умеющим планировать свой бюджет, не следящим за своими деньгами, и согласным на жалкие 10% на остаток.
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:21
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:29
Re: Monobank
Пополнение на 100 гривен это бешенные бабки? Нарушаю карантин.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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