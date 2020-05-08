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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 09:57
v57 написав:
пополнялась бы через еквайринг, то песни бы пели этой банке
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а мож так и есть?
С какой это радости ?
4829, чистый манисенд, МоноДирект.
По сути - пополнение Банки ничем не отличается от пополнения карты, а потому - неинтересно
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mustbe
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Додано: Суб 09 тра, 2020 10:04
А для персонального использования - эта Банка полезна только оленям, не умеющим планировать свой бюджет, не следящим за своими деньгами, и согласным на жалкие 10% на остаток.
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mustbe
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Додано: Суб 09 тра, 2020 10:21
mustbe написав:
А для персонального использования - эта Банка полезна только оленям, не умеющим планировать свой бюджет, не следящим за своими деньгами, и согласным на жалкие 10% на остаток.
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Gost2013
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Додано: Суб 09 тра, 2020 10:29
Пополнение на 100 гривен это бешенные бабки? Нарушаю карантин.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:01
mustbe написав:
А для персонального использования - эта Банка полезна только оленям, не умеющим планировать свой бюджет, не следящим за своими деньгами, и согласным на жалкие 10% на остаток.
10% в условиях повсеместного уменьшения ставок по срочным депозитам очень даже неплохо.
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rollo
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:06
rollo написав:
10% в условиях повсеместного уменьшения ставок по срочным депозитам очень даже неплохо.
При наличии как минимум 12%-15% - 10% это как раз плохо
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mustbe
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:25
mustbe написав: rollo написав:
10% в условиях повсеместного уменьшения ставок по срочным депозитам очень даже неплохо.
При наличии как минимум 12%-15% - 10% это как раз плохо
Когда по 15% уже забито, то 12 от 10 не сильно отличается.
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rollo
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:32
так а как теперь вывести КБ?
А то Банка есть, а кнопы КБ нема. Де еёёё искать?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:37
Там где выбираются карты, свайп вниз
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mustbe
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:40
clientage написав:
так а как теперь вывести КБ?
А то Банка есть, а кнопы КБ нема. Де еёёё искать?
Вот там:
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rollo
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