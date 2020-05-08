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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1883188418851886>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
23
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:42

  rollo написав:
  mustbe написав:А для персонального использования - эта Банка полезна только оленям, не умеющим планировать свой бюджет, не следящим за своими деньгами, и согласным на жалкие 10% на остаток.

10% в условиях повсеместного уменьшения ставок по срочным депозитам очень даже неплохо.

На остаток на МоноКарте те же 10%.
В чем разница?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:42

  rollo написав:12 от 10 не сильно отличается.

Сильно или не сильно - вопрос философский.
Но то, что 10 < 12 - бесспорно.
Как по мне - глупо держать деньги под 10%, если их можно держать под 12%.
Я уж не говорю про невозможность частичного снятия
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:43

  mustbe написав:Там где выбираются карты, свайп вниз

Агаа, ота самая верхняя пимпа с картами.
У меня просто ОДНА Черная, я и забыл када туды и лазил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:44

  Gost2013 написав:
  rollo написав:
  mustbe написав:А для персонального использования - эта Банка полезна только оленям, не умеющим планировать свой бюджет, не следящим за своими деньгами, и согласным на жалкие 10% на остаток.

10% в условиях повсеместного уменьшения ставок по срочным депозитам очень даже неплохо.

На остаток на МоноКарте те же 10%.
В чем разница?

Коли на вашій чорній картці буде хоч копійка боргу, то тоді зрозумієте в чому різниця
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:53

  Gost2013 написав:
  rollo написав:
  mustbe написав:А для персонального использования - эта Банка полезна только оленям, не умеющим планировать свой бюджет, не следящим за своими деньгами, и согласным на жалкие 10% на остаток.

10% в условиях повсеместного уменьшения ставок по срочным депозитам очень даже неплохо.

На остаток на МоноКарте те же 10%.
В чем разница?

Если используются кредитные на черной, то на свои на белой процент не капает.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:55

  vitaliy_berdinskikh написав:Пополнение на 100 гривен это бешенные бабки?

Да, огромные.
К примеру - средний донат по одному из проектов - 24 грн. )
Зображення
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:56

Alien
Если речь о том, что бы накопить на что-то, тогда куда разумней открыть срочный депозит. Тем более Моно предлагает возможность пополнения и большую вариативность сроков 1-12 месяцев (для реализации мечты любого масштаба). Плюс процент выше.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:10

Gost2013 я не відстоюю потрібність БАНКИ. Ви спитали про інше - я відповів саме на ваше питання. А питання де та як зберігати кошти, при тому щоб було і більше, і краще, і зручніше та ін. - воно дуже особисте і залежить від персональних вподобань, міркувань, розрахунків тощо. А БАНКА розрахована точно не на мене, та ймовірніше за все не на вас. Це як ягель для оленів - нам з вами він не до вподоби, а для справжніх оленів - це реальні ласощі. Тому пропоную крокуймо далі, не звертаючи ніякої уваги на це явище
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:14

Re: Monobank

Дивно, в мене досі немає Банки і ніякого оновлення для моно
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:16

  Rimlyanin1 написав:Дивно, в мене досі немає Банки і ніякого оновлення для моно

Пока в бете на Android.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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