На остаток на МоноКарте те же 10%.
В чем разница?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:42
На остаток на МоноКарте те же 10%.
В чем разница?
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:42
Сильно или не сильно - вопрос философский.
Но то, что 10 < 12 - бесспорно.
Как по мне - глупо держать деньги под 10%, если их можно держать под 12%.
Я уж не говорю про невозможность частичного снятия
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:43
Агаа, ота самая верхняя пимпа с картами.
У меня просто ОДНА Черная, я и забыл када туды и лазил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:44
Коли на вашій чорній картці буде хоч копійка боргу, то тоді зрозумієте в чому різниця
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:53
Если используются кредитные на черной, то на свои на белой процент не капает.
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:55
Да, огромные.
К примеру - средний донат по одному из проектов - 24 грн. )
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:56
Alien
Если речь о том, что бы накопить на что-то, тогда куда разумней открыть срочный депозит. Тем более Моно предлагает возможность пополнения и большую вариативность сроков 1-12 месяцев (для реализации мечты любого масштаба). Плюс процент выше.
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:10
Gost2013 я не відстоюю потрібність БАНКИ. Ви спитали про інше - я відповів саме на ваше питання. А питання де та як зберігати кошти, при тому щоб було і більше, і краще, і зручніше та ін. - воно дуже особисте і залежить від персональних вподобань, міркувань, розрахунків тощо. А БАНКА розрахована точно не на мене, та ймовірніше за все не на вас. Це як ягель для оленів - нам з вами він не до вподоби, а для справжніх оленів - це реальні ласощі. Тому пропоную крокуймо далі, не звертаючи ніякої уваги на це явище
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:14
Re: Monobank
Дивно, в мене досі немає Банки і ніякого оновлення для моно
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:16
Пока в бете на Android.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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