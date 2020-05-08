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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:23
Alien
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Додано: Суб 09 тра, 2020 12:50
Rimlyanin1 написав:
Дивно, в мене досі немає Банки і ніякого оновлення для моно
Через тиждень...
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