Додано: Суб 09 тра, 2020 16:25
Amid написав:
Получить одновременно КБ по категории "аптеки" и партнёрке аптеки доброго дня не удалось. Начислили только партнёрский КБ, а покупка прошла по категории "красота и здоровье", т.е. не попала в "аптеки".
Вы сейчас про Монобанк? У него же не было различия между Красотой и аптекой. Просто скорее всего партнерка уже учитывается в их приложении и потому кешбек не дают. Это же передовое приложение, а не гос.сайт какой-то.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард