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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1883188418851886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
23
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:23

Alien :)
Gost2013
 
Повідомлень: 139
З нами з: 15.09.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:50

  Rimlyanin1 написав:Дивно, в мене досі немає Банки і ніякого оновлення для моно

Через тиждень...
jay2004
 
Повідомлень: 2237
З нами з: 19.02.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 245 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:25

  Amid написав:Получить одновременно КБ по категории "аптеки" и партнёрке аптеки доброго дня не удалось. Начислили только партнёрский КБ, а покупка прошла по категории "красота и здоровье", т.е. не попала в "аптеки".

Вы сейчас про Монобанк? У него же не было различия между Красотой и аптекой. Просто скорее всего партнерка уже учитывается в их приложении и потому кешбек не дают. Это же передовое приложение, а не гос.сайт какой-то.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 626
З нами з: 23.07.18
Подякував: 184 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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  #<1 ... 1883188418851886
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