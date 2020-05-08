Amid написав:Получить одновременно КБ по категории "аптеки" и партнёрке аптеки доброго дня не удалось. Начислили только партнёрский КБ, а покупка прошла по категории "красота и здоровье", т.е. не попала в "аптеки".
Вы сейчас про Монобанк? У него же не было различия между Красотой и аптекой. Просто скорее всего партнерка уже учитывается в их приложении и потому кешбек не дают. Это же передовое приложение, а не гос.сайт какой-то.
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Maksi2 написав:Не повезло вам с Сильпом. Слышать и видеть это разные вещи. Если бы нивелировало, то меня бы там не было. Цены на уровне, а черная икра везде дорого. Ну а так да, в АТБ мучаться вам с теми контрагентами которых описываете.
Ради интереса начал набирать товары на сайтах https://shop.silpo.ua и https://zakaz.atbmarket.com соответственно для сравнения корзины товаров, которые я обычно покупаю. Старался по возможности набирать одинаковые товары, хотя по паре позиций пришлось брать сравнимые из-за отсутствия одинаковых товаров. Черной икры не брал, брал овощи, фрукты, молочку, хлеб, яйца, бытовая химия, в общем ничего особенного. Все, что обычно беру, так и не взял - на счете 523,99 грн против 589,28 грн в пользу АТБ бросил эту затею. Не вижу как Сильпо может отыграть эту разницу в более 10%. Да, я понимаю, в Сильпо есть своя программа лояльности + 5% кешбэка против, например, 2%, но тем не менее до 10% еще далеко.
цена это канеш для многих показатель - но когда я брал в сильпо и атб упаковки того же самого сахара или крупы и продукт из атб был с неприятным запахом то сделал для себя вывод. третий сорт не брак.
mephala написав:когда я брал в сильпо и атб упаковки того же самого сахара или крупы и продукт из атб был с неприятным запахом то сделал для себя вывод. третий сорт не брак.
Я не знаю, где Вы такие товары берете...
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2XL написав:А если вдруг эти деньги понадобятся раньше установленной суммы, то и 10% не будет. Судя по Копилке.
Вроде, речи о таком не было, но остается вопрос, будут ли начислены проценты на неполный месяц (периодичность выплаты - 1 месяц и проценты падают в банку). Правда, даже пробовать не интересно
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
mephala написав:когда я брал в сильпо и атб упаковки того же самого сахара или крупы и продукт из атб был с неприятным запахом то сделал для себя вывод. третий сорт не брак.
Я не знаю, где Вы такие товары берете...
Так он же сказал - в АТБ!
Нет, тут одного АТБ недостаточно, нужно ещё, наверное, какие-то особые навыки или везение. Хожу в АТБ как минимум последние 14 лет и ни разу не попадал на какой-то плохо пахнущие или испорченные продукты. Единственное, что не нравится, - картошка там часто бывает такая, что выбрать не с чего. Иногда бываю и в Варусе, и в Сельпо - разницы в качестве не заметил, только в цене.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans написав:Нет, тут одного АТБ недостаточно, нужно ещё, наверное, какие-то особые навыки или везение. Хожу в АТБ как минимум последние 14 лет и ни разу не попадал на какой-то плохо пахнущие или испорченные продукты. Единственное, что не нравится, - картошка там часто бывает такая, что выбрать не с чего. Иногда бываю и в Варусе, и в Сельпо - разницы в качестве не заметил, только в цене.
ну если покупать только в атб то разница возможно и не заметна. а если то там то там то разницу замечаеш. и это не всегда на всех же вподряд. но достаточно нарваться 2-3 раза что бы сделать вывод.