ingtrans написав:

Maksi2 написав: Не повезло вам с Сильпом. Слышать и видеть это разные вещи. Если бы нивелировало, то меня бы там не было. Цены на уровне, а черная икра везде дорого.

Ну а так да, в АТБ мучаться вам с теми контрагентами которых описываете. Не повезло вам с Сильпом. Слышать и видеть это разные вещи. Если бы нивелировало, то меня бы там не было. Цены на уровне, а черная икра везде дорого.Ну а так да, в АТБ мучаться вам с теми контрагентами которых описываете.

Ради интереса начал набирать товары на сайтахсоответственно для сравнения корзины товаров, которые я обычно покупаю. Старался по возможности набирать одинаковые товары, хотя по паре позиций пришлось брать сравнимые из-за отсутствия одинаковых товаров. Черной икры не брал, брал овощи, фрукты, молочку, хлеб, яйца, бытовая химия, в общем ничего особенного. Все, что обычно беру, так и не взял - на счете 523,99 грн против 589,28 грн в пользу АТБ бросил эту затею. Не вижу как Сильпо может отыграть эту разницу в более 10%. Да, я понимаю, в Сильпо есть своя программа лояльности + 5% кешбэка против, например, 2%, но тем не менее до 10% еще далеко.