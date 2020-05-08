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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1883188418851886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
23
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:23

Alien :)
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:50

  Rimlyanin1 написав:Дивно, в мене досі немає Банки і ніякого оновлення для моно

Через тиждень...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:25

  Amid написав:Получить одновременно КБ по категории "аптеки" и партнёрке аптеки доброго дня не удалось. Начислили только партнёрский КБ, а покупка прошла по категории "красота и здоровье", т.е. не попала в "аптеки".

Вы сейчас про Монобанк? У него же не было различия между Красотой и аптекой. Просто скорее всего партнерка уже учитывается в их приложении и потому кешбек не дают. Это же передовое приложение, а не гос.сайт какой-то.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:42

  ingtrans написав:
  Maksi2 написав:Не повезло вам с Сильпом. Слышать и видеть это разные вещи. Если бы нивелировало, то меня бы там не было. Цены на уровне, а черная икра везде дорого.
Ну а так да, в АТБ мучаться вам с теми контрагентами которых описываете.

Ради интереса начал набирать товары на сайтах https://shop.silpo.ua и https://zakaz.atbmarket.com соответственно для сравнения корзины товаров, которые я обычно покупаю. Старался по возможности набирать одинаковые товары, хотя по паре позиций пришлось брать сравнимые из-за отсутствия одинаковых товаров. Черной икры не брал, брал овощи, фрукты, молочку, хлеб, яйца, бытовая химия, в общем ничего особенного. Все, что обычно беру, так и не взял - на счете 523,99 грн против 589,28 грн в пользу АТБ бросил эту затею. Не вижу как Сильпо может отыграть эту разницу в более 10%. Да, я понимаю, в Сильпо есть своя программа лояльности + 5% кешбэка против, например, 2%, но тем не менее до 10% еще далеко.


цена это канеш для многих показатель - но когда я брал в сильпо и атб упаковки того же самого сахара или крупы и продукт из атб был с неприятным запахом то сделал для себя вывод. третий сорт не брак.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:24

Re: Monobank

  mephala написав:когда я брал в сильпо и атб упаковки того же самого сахара или крупы и продукт из атб был с неприятным запахом то сделал для себя вывод. третий сорт не брак.

Я не знаю, где Вы такие товары берете...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:49

Re: Monobank

mustbe написав:А для персонального использования - эта Банка полезна только оленям, не умеющим планировать свой бюджет, не следящим за своими деньгами, и согласным на жалкие 10% на остаток.

А если вдруг эти деньги понадобятся раньше установленной суммы, то и 10% не будет. Судя по Копилке.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:58

Re: Monobank

  2XL написав:А если вдруг эти деньги понадобятся раньше установленной суммы, то и 10% не будет. Судя по Копилке.

Вроде, речи о таком не было, но остается вопрос, будут ли начислены проценты на неполный месяц (периодичность выплаты - 1 месяц и проценты падают в банку). Правда, даже пробовать не интересно :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:32

  ingtrans написав:
  mephala написав:когда я брал в сильпо и атб упаковки того же самого сахара или крупы и продукт из атб был с неприятным запахом то сделал для себя вывод. третий сорт не брак.

Я не знаю, где Вы такие товары берете...

Так он же сказал - в АТБ! :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:41

  Maksi2 написав:
  ingtrans написав:
  mephala написав:когда я брал в сильпо и атб упаковки того же самого сахара или крупы и продукт из атб был с неприятным запахом то сделал для себя вывод. третий сорт не брак.

Я не знаю, где Вы такие товары берете...

Так он же сказал - в АТБ! :mrgreen:

Нет, тут одного АТБ недостаточно, нужно ещё, наверное, какие-то особые навыки или везение. Хожу в АТБ как минимум последние 14 лет и ни разу не попадал на какой-то плохо пахнущие или испорченные продукты. Единственное, что не нравится, - картошка там часто бывает такая, что выбрать не с чего. Иногда бываю и в Варусе, и в Сельпо - разницы в качестве не заметил, только в цене.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:16

  ingtrans написав:Нет, тут одного АТБ недостаточно, нужно ещё, наверное, какие-то особые навыки или везение. Хожу в АТБ как минимум последние 14 лет и ни разу не попадал на какой-то плохо пахнущие или испорченные продукты. Единственное, что не нравится, - картошка там часто бывает такая, что выбрать не с чего. Иногда бываю и в Варусе, и в Сельпо - разницы в качестве не заметил, только в цене.


ну если покупать только в атб то разница возможно и не заметна.
а если то там то там то разницу замечаеш.
и это не всегда на всех же вподряд. но достаточно нарваться 2-3 раза что бы сделать вывод.
mephala
 
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