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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1884188518861887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
23
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:04

  M-Audio написав:
  Striker написав:К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.

Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники.


Полностью согласна. В АТБ дешевле - это факт. Но купить там можно только молоко, сметану, хлеб, масло... фрукты дешевле, но не всегда хорошего качества. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание.
У меня рядом Фуршет, АТБ, Новус, Сильпо. В моем рейтинге Сильпо на первом месте, потом - Новус, АТБ, Фуршет.
taya77
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.10.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 1884188518861887
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