M-Audio написав:
Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники.
Полностью согласна. В АТБ дешевле - это факт. Но купить там можно только молоко, сметану, хлеб, масло... фрукты дешевле, но не всегда хорошего качества. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание.
У меня рядом Фуршет, АТБ, Новус, Сильпо. В моем рейтинге Сильпо на первом месте, потом - Новус, АТБ, Фуршет.