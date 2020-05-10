Striker написав:К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.
Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники.
Полностью согласна. В АТБ дешевле - это факт. Но купить там можно только молоко, сметану, хлеб, масло... фрукты дешевле, но не всегда хорошего качества. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание. У меня рядом Фуршет, АТБ, Новус, Сильпо. В моем рейтинге Сильпо на первом месте, потом - Новус, АТБ, Фуршет.
taya77 написав:А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание.
У Вас, наверное, рядом с домом обычный небольшой АТБ (и не "черный"), а Сильпо - большой. Когда-то у меня рядом с домом был Сильпо и АТБ. Размеры были сравнимые, АТБ чуть больше. Сильпо не выигрывал не по чистоте, ни по ассортименту, ни по уровню обслуживания. Они были примерно одинаковыми, и я регулярно бывал и там и там (Сильпо был по доороге домой + использовал специальные предложения). Основная разница была в средней цене, ну и из-за цены в АТБ было больше народу. А потом из Сильпо сделали Thrash и отдали половину площади в аренду. По-хорошему, они его должны были назвать, скорее, Trash, но назвали как назвали. Как можно было такое сделать из нормального магазина?! А из АТБ сделали "черный АТБ" (как и еще 2 из 3 в пределах пешей досягаемости), расширили площадь, обновили и интерьер и экстерьер - стал просто отличным магазином. Большой Сильпо есть примерно в 1,5 км и я там бываю по случаю. Да, ассортимент в нем больше, но ведь и площадь больше примерно в 2 раза, но по чистоте или уровне обслуживания никакой разницы не заметил, а средние цены выше. Есть еще 3 Варуса в радиусе тех же 1,5 км (2 средних и один большой), но они, как по мне, идут после АТБ и Сильпо.
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Striker написав:К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.
Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники.
Полностью согласна. В АТБ дешевле - это факт. Но купить там можно только молоко, сметану, хлеб, масло... фрукты дешевле, но не всегда хорошего качества. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание. У меня рядом Фуршет, АТБ, Новус, Сильпо. В моем рейтинге Сильпо на первом месте, потом - Новус, АТБ, Фуршет.
раз общий оффтоп - присоединимся))) АТБ и Сильпо разные модели супермаркетов. АТБ -дешевый дисканунтер с ограниченной номенклатурой - это не хорошо и не плохо, это такая бизнес-модель. как следствие, цены в АТБ дешевле, если брать один и тот же продукт - 10-20%. Скидки есть не только в Сильпо, но и в АТБ. Минус - уклон в дешевые номенклатуры, то что проходит под своей маркой - к сожалению очень низкого качества, хотя и дешевое.
Вывод - то, что можно покупать в АТБ - много ежедневной номенклатуры, покупать там. Тем более, что чаще АТБ ближе к дому, чем крупные супермаркеты (опять же формат). Чего нет или повыше качеством - закупать раз в неделю кому что ближе - Ашан, Метро, то же Сильпо и тп