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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1884188518861887 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 64 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 5% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 5 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 5% 3 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 47% 30 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 23 Всього голосів : 64 Додано: Пон 11 тра, 2020 01:04 M-Audio написав: Striker написав: К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк. К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.

Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники. Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники.



Полностью согласна. В АТБ дешевле - это факт. Но купить там можно только молоко, сметану, хлеб, масло... фрукты дешевле, но не всегда хорошего качества. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание.

У меня рядом Фуршет, АТБ, Новус, Сильпо. В моем рейтинге Сильпо на первом месте, потом - Новус, АТБ, Фуршет. Полностью согласна. В АТБ дешевле - это факт. Но купить там можно только молоко, сметану, хлеб, масло... фрукты дешевле, но не всегда хорошего качества. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание.У меня рядом Фуршет, АТБ, Новус, Сильпо. В моем рейтинге Сильпо на первом месте, потом - Новус, АТБ, Фуршет. taya77 Повідомлень: 32 З нами з: 25.10.18 Подякував: 22 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:40 Re: Monobank taya77 написав: А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание.

У Вас, наверное, рядом с домом обычный небольшой АТБ (и не "черный"), а Сильпо - большой.

Когда-то у меня рядом с домом был Сильпо и АТБ. Размеры были сравнимые, АТБ чуть больше. Сильпо не выигрывал не по чистоте, ни по ассортименту, ни по уровню обслуживания. Они были примерно одинаковыми, и я регулярно бывал и там и там (Сильпо был по доороге домой + использовал специальные предложения). Основная разница была в средней цене, ну и из-за цены в АТБ было больше народу.

А потом из Сильпо сделали Thrash и отдали половину площади в аренду. По-хорошему, они его должны были назвать, скорее, Trash, но назвали как назвали. Как можно было такое сделать из нормального магазина?! А из АТБ сделали "черный АТБ" (как и еще 2 из 3 в пределах пешей досягаемости), расширили площадь, обновили и интерьер и экстерьер - стал просто отличным магазином. Большой Сильпо есть примерно в 1,5 км и я там бываю по случаю. Да, ассортимент в нем больше, но ведь и площадь больше примерно в 2 раза, но по чистоте или уровне обслуживания никакой разницы не заметил, а средние цены выше. Есть еще 3 Варуса в радиусе тех же 1,5 км (2 средних и один большой), но они, как по мне, идут после АТБ и Сильпо. У Вас, наверное, рядом с домом обычный небольшой АТБ (и не "черный"), а Сильпо - большой.Когда-то у меня рядом с домом был Сильпо и АТБ. Размеры были сравнимые, АТБ чуть больше. Сильпо не выигрывал не по чистоте, ни по ассортименту, ни по уровню обслуживания. Они были примерно одинаковыми, и я регулярно бывал и там и там (Сильпо был по доороге домой + использовал специальные предложения). Основная разница была в средней цене, ну и из-за цены в АТБ было больше народу.А потом из Сильпо сделали Thrash и отдали половину площади в аренду. По-хорошему, они его должны были назвать, скорее, Trash, но назвали как назвали. Как можно было такое сделать из нормального магазина?! А из АТБ сделали "черный АТБ" (как и еще 2 из 3 в пределах пешей досягаемости), расширили площадь, обновили и интерьер и экстерьер - стал просто отличным магазином. Большой Сильпо есть примерно в 1,5 км и я там бываю по случаю. Да, ассортимент в нем больше, но ведь и площадь больше примерно в 2 раза, но по чистоте или уровне обслуживания никакой разницы не заметил, а средние цены выше. Есть еще 3 Варуса в радиусе тех же 1,5 км (2 средних и один большой), но они, как по мне, идут после АТБ и Сильпо. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank

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Повідомлень: 1094 З нами з: 31.07.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:49 taya77 написав: M-Audio написав: Striker написав: К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк. К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.

Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники. Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники.



Полностью согласна. В АТБ дешевле - это факт. Но купить там можно только молоко, сметану, хлеб, масло... фрукты дешевле, но не всегда хорошего качества. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание.

У меня рядом Фуршет, АТБ, Новус, Сильпо. В моем рейтинге Сильпо на первом месте, потом - Новус, АТБ, Фуршет. Полностью согласна. В АТБ дешевле - это факт. Но купить там можно только молоко, сметану, хлеб, масло... фрукты дешевле, но не всегда хорошего качества. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание.У меня рядом Фуршет, АТБ, Новус, Сильпо. В моем рейтинге Сильпо на первом месте, потом - Новус, АТБ, Фуршет.



раз общий оффтоп - присоединимся)))

АТБ и Сильпо разные модели супермаркетов. АТБ -дешевый дисканунтер с ограниченной номенклатурой - это не хорошо и не плохо, это такая бизнес-модель.

как следствие, цены в АТБ дешевле, если брать один и тот же продукт - 10-20%. Скидки есть не только в Сильпо, но и в АТБ. Минус - уклон в дешевые номенклатуры, то что проходит под своей маркой - к сожалению очень низкого качества, хотя и дешевое.



Вывод - то, что можно покупать в АТБ - много ежедневной номенклатуры, покупать там. Тем более, что чаще АТБ ближе к дому, чем крупные супермаркеты (опять же формат). Чего нет или повыше качеством - закупать раз в неделю кому что ближе - Ашан, Метро, то же Сильпо и тп раз общий оффтоп - присоединимся)))АТБ и Сильпо разные модели супермаркетов. АТБ -дешевый дисканунтер с ограниченной номенклатурой - это не хорошо и не плохо, это такая бизнес-модель.как следствие, цены в АТБ дешевле, если брать один и тот же продукт - 10-20%. Скидки есть не только в Сильпо, но и в АТБ. Минус - уклон в дешевые номенклатуры, то что проходит под своей маркой - к сожалению очень низкого качества, хотя и дешевое.Вывод - то, что можно покупать в АТБ - много ежедневной номенклатуры, покупать там. Тем более, что чаще АТБ ближе к дому, чем крупные супермаркеты (опять же формат). Чего нет или повыше качеством - закупать раз в неделю кому что ближе - Ашан, Метро, то же Сильпо и тп Shaman Повідомлень: 279 З нами з: 29.09.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 44 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:53 Shaman поддерживаю, не может 1 сеть соперничать с набором сетей Кешбечные карты! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM Вопросы - в личку! omb Повідомлень: 1112 З нами з: 08.04.14 Подякував: 16 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1884188518861887 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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