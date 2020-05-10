Striker написав:К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.
Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники.
Полностью согласна. В АТБ дешевле - это факт. Но купить там можно только молоко, сметану, хлеб, масло... фрукты дешевле, но не всегда хорошего качества. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание. У меня рядом Фуршет, АТБ, Новус, Сильпо. В моем рейтинге Сильпо на первом месте, потом - Новус, АТБ, Фуршет.
taya77 написав:А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание.
У Вас, наверное, рядом с домом обычный небольшой АТБ (и не "черный"), а Сильпо - большой. Когда-то у меня рядом с домом был Сильпо и АТБ. Размеры были сравнимые, АТБ чуть больше. Сильпо не выигрывал не по чистоте, ни по ассортименту, ни по уровню обслуживания. Они были примерно одинаковыми, и я регулярно бывал и там и там (Сильпо был по доороге домой + использовал специальные предложения). Основная разница была в средней цене, ну и из-за цены в АТБ было больше народу. А потом из Сильпо сделали Thrash и отдали половину площади в аренду. По-хорошему, они его должны были назвать, скорее, Trash, но назвали как назвали. Как можно было такое сделать из нормального магазина?! А из АТБ сделали "черный АТБ" (как и еще 2 из 3 в пределах пешей досягаемости), расширили площадь, обновили и интерьер и экстерьер - стал просто отличным магазином. Большой Сильпо есть примерно в 1,5 км и я там бываю по случаю. Да, ассортимент в нем больше, но ведь и площадь больше примерно в 2 раза, но по чистоте или уровне обслуживания никакой разницы не заметил, а средние цены выше. Есть еще 3 Варуса в радиусе тех же 1,5 км (2 средних и один большой), но они, как по мне, идут после АТБ и Сильпо.
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Striker написав:К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.
Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники.
Полностью согласна. В АТБ дешевле - это факт. Но купить там можно только молоко, сметану, хлеб, масло... фрукты дешевле, но не всегда хорошего качества. А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание. У меня рядом Фуршет, АТБ, Новус, Сильпо. В моем рейтинге Сильпо на первом месте, потом - Новус, АТБ, Фуршет.
раз общий оффтоп - присоединимся))) АТБ и Сильпо разные модели супермаркетов. АТБ -дешевый дисканунтер с ограниченной номенклатурой - это не хорошо и не плохо, это такая бизнес-модель. как следствие, цены в АТБ дешевле, если брать один и тот же продукт - 10-20%. Скидки есть не только в Сильпо, но и в АТБ. Минус - уклон в дешевые номенклатуры, то что проходит под своей маркой - к сожалению очень низкого качества, хотя и дешевое.
Вывод - то, что можно покупать в АТБ - много ежедневной номенклатуры, покупать там. Тем более, что чаще АТБ ближе к дому, чем крупные супермаркеты (опять же формат). Чего нет или повыше качеством - закупать раз в неделю кому что ближе - Ашан, Метро, то же Сильпо и тп
ingtrans написав:Ради интереса начал набирать товары на сайтах https://shop.silpo.ua и https://zakaz.atbmarket.com соответственно для сравнения корзины товаров, которые я обычно покупаю. Старался по возможности набирать одинаковые товары, хотя по паре позиций пришлось брать сравнимые из-за отсутствия одинаковых товаров. Черной икры не брал, брал овощи, фрукты, молочку, хлеб, яйца, бытовая химия, в общем ничего особенного. Все, что обычно беру, так и не взял - на счете 523,99 грн против 589,28 грн в пользу АТБ бросил эту затею. Не вижу как Сильпо может отыграть эту разницу в более 10%. Да, я понимаю, в Сильпо есть своя программа лояльности + 5% кешбэка против, например, 2%, но тем не менее до 10% еще далеко.
Да простят меня за оффтоп в выходной день... Просто думаю, смогу ответить на прозвучавший вопрос: "АТБ" vs "Сильпо" Так сложилось, что вокруг меня - одни магазины "АТБ", потому стал их клиентом поневоле, в ассортименте ориентируюсь. И вот недавно (примерно с год назад) "на районе" открылся "Сильпо" (до этого два магазина были очень далеко, и я в них бывал раз в 1-2 года, по случаю). Повода туда сходить не было, аж пока... 8% кэшбэка на онлайн-покупки продуктов с картой Форварда + возможность оплаты приложением "Сильпо" не привели меня, большого любителя и искателя всяких банковских новинок, в этот магазин. Что сказать? Сравнивать ассортимент и цены "АТБ" (который я знаю, как свои 5 пальцев) и "Сильпо" (который уже тоже успел изучить и оценить за 1,5 месяца) точно не стоит. Это разные магазины и разный(в большинстве случаев) товар. Сильпо - однозначно дороже(а по некоторым позициям - сильно дороже). Но! Он привлекает своими изюминками: например, в "АТБ" я вообще твердый сыр не покупал (там нет хорошего сыра), а колбасу, купив пару раз, тоже решил никогда больше не брать. В "Сильпо" всегда есть выбор сыров + постоянно есть акционные предложения, где сыры хорошего качества идут по относительно недорогой цене. В "Сильпо" есть отдел, где делают свежие пиццы по реально смешным ценам (ну, очень дешево, даром практически). Есть виды хлеба, которые нигде больше не встречал и кое-что еще... Т.е. я, покупая все в "АТБ", раз в 3-4 дня захожу и в "Сильпо" тоже. А имея карту КБО от "Идеи" с кредлимитом, имею свои 5% кэшбэка на кредитные, особо не напрягаясь (вариант - "Нью кард" от Укрсиба, но там будет 5% за свои). Надеюсь, кому-то будет полезно, и не даром я топтал клаву.
taya77 написав:А если нужно не просто хлеб и молоко, то АТБ - не вариант (по крайней мере то, которое находится у меня недалеко от дома, выбор продуктов очень скромный). Сильпо выигрывает по асортименту, чистоте, уровню обслуживание.
У Вас, наверное, рядом с домом обычный небольшой АТБ (и не "черный"), а Сильпо - большой. Когда-то у меня рядом с домом был Сильпо и АТБ. Размеры были сравнимые, АТБ чуть больше. Сильпо не выигрывал не по чистоте, ни по ассортименту, ни по уровню обслуживания. Они были примерно одинаковыми, и я регулярно бывал и там и там (Сильпо был по доороге домой + использовал специальные предложения). Основная разница была в средней цене, ну и из-за цены в АТБ было больше народу. А потом из Сильпо сделали Thrash и отдали половину площади в аренду. По-хорошему, они его должны были назвать, скорее, Trash, но назвали как назвали. Как можно было такое сделать из нормального магазина?! А из АТБ сделали "черный АТБ" (как и еще 2 из 3 в пределах пешей досягаемости), расширили площадь, обновили и интерьер и экстерьер - стал просто отличным магазином. Большой Сильпо есть примерно в 1,5 км и я там бываю по случаю. Да, ассортимент в нем больше, но ведь и площадь больше примерно в 2 раза, но по чистоте или уровне обслуживания никакой разницы не заметил, а средние цены выше. Есть еще 3 Варуса в радиусе тех же 1,5 км (2 средних и один большой), но они, как по мне, идут после АТБ и Сильпо.
Вы, вероятно, на Новобеличах живёте, раз у вас вокруг столько Варусов Не смотря на то, что рядом со мной Сильпо, я раз в неделю езжу в Варус на краю Киева, поскольку по многим категориям ассортимент Варуса богаче. Например, консервы (оливки/маслины/тунец), С/М рыба. Маринованых грибов на развес в Сильпо нет вприципе. Лосось/форель стейки в Варусе значительно дешевле (и не уверен, что они есть в АТБ). Кулинария вполне достойная, богатый выбор свежемороженных овощей.
Amid написав:Например, консервы (оливки/маслины/тунец), С/М рыба. Маринованых грибов на развес в Сильпо нет вприципе. Лосось/форель стейки в Варусе значительно дешевле (и не уверен, что они есть в АТБ).
Shaman написав:нет от слова совсем - не тот формат
И не угадали, есть. Вот только почем не подскажу - покупал только слабосоленую форель/семгу.
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