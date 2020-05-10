Спасибо, но там при оплате картой, только платная доставка и цены 10-20% выше, что нивелирует кэшбек. Может у кого-то будут лучше варианты?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:19
Re: Monobank
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:35
писали еще о таких
но практики у меня нет
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:43
AVF
Я покупал на masterzoo.ua. MCC
правильный. Платил именно Моно.
При заказе от 300грн доставка на НП бесплатная.
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:26
Просится отдельная тема (или даже форум) - Супермаркеты
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:34
ага, шонить типа
Как экономить на каждом литре бензина
... делайте хоть что-нибудь!
|