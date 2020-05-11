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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:19
ingtrans написав:
AVF
Тут кто-то давал zootovary.com.
Спасибо, но там при оплате картой, только платная доставка и цены 10-20% выше, что нивелирует кэшбек. Может у кого-то будут лучше варианты?
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AVF
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:35
AVF написав: ingtrans написав:
AVF
Тут кто-то давал zootovary.com.
Спасибо, но там при оплате картой, только платная доставка и цены 10-20% выше, что нивелирует кэшбек. Может у кого-то будут лучше варианты?
писали еще о такихhttps://zoocomplex.com.uahttps://pethouse.uahttps://korm.com.ua
но практики у меня нет
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velvet
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:43
AVF
Я покупал на masterzoo.ua. MCC
правильный. Платил именно Моно.
При заказе от 300грн доставка на НП бесплатная.
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Gost2013
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Додано: Пон 11 тра, 2020 21:26
Просится отдельная тема (или даже форум) - Супермаркеты
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mustbe
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Додано: Пон 11 тра, 2020 22:34
mustbe написав:
Просится отдельная тема (или даже форум) - Супермаркеты
ага, шонить типаКак экономить на каждом литре бензина
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:42
А меня в Сильпо бесит что иногда один продавец на 2-3 отдела.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:49
Gost2013 написав:
masterzoo.ua
очень дорогой магазин - там с 20% кешбеком выходит дороже, чем в адекватных без него
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Вів 12 тра, 2020 01:32
Gost2013 написав:
Я покупал на masterzoo.ua. MCC
Всем спасибо за помощь. В итоге выбрал зоокомплекс как самый дешевый для моего набора + бесплатная доставка. С МСС все Ок, при оплате через ликпей дали 20% кешбека. Теперь жду доставку)
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AVF
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:57
AVF написав:
Всем спасибо за помощь. В итоге выбрал зоокомплекс как самый дешевый для моего набора + бесплатная доставка. С МСС все Ок, при оплате через ликпей дали 20% кешбека. Теперь жду доставку)
Часто отправляют с задержкой в день-два, при этом не перезванивают. Для них это в порядке вещей, будьте готовы и не переживайте.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:19
AVF https://www.zooapteka.kiev.ua/
тож класс и доставка бесплатна от 600 грн
Кешбечные карты!
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