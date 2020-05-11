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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1885188618871888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
23
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:19

Re: Monobank

  ingtrans написав:AVF
Тут кто-то давал zootovary.com.

Спасибо, но там при оплате картой, только платная доставка и цены 10-20% выше, что нивелирует кэшбек. Может у кого-то будут лучше варианты?
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:35

  AVF написав:
  ingtrans написав:AVF
Тут кто-то давал zootovary.com.

Спасибо, но там при оплате картой, только платная доставка и цены 10-20% выше, что нивелирует кэшбек. Может у кого-то будут лучше варианты?

писали еще о таких
https://zoocomplex.com.ua
https://pethouse.ua
https://korm.com.ua
но практики у меня нет
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:43

AVF
Я покупал на masterzoo.ua. MCC
правильный. Платил именно Моно.
При заказе от 300грн доставка на НП бесплатная.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:26

Просится отдельная тема (или даже форум) - Супермаркеты
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:34

  mustbe написав:Просится отдельная тема (или даже форум) - Супермаркеты

ага, шонить типа
Как экономить на каждом литре бензина
:lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:42

Re: Monobank

А меня в Сильпо бесит что иногда один продавец на 2-3 отдела.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:49

Re: Monobank

  Gost2013 написав:masterzoo.ua


очень дорогой магазин - там с 20% кешбеком выходит дороже, чем в адекватных без него
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 01:32

Re: Monobank

  velvet написав:писали еще о таких
https://zoocomplex.com.ua
https://pethouse.ua
https://korm.com.ua
но практики у меня нет
  Gost2013 написав:Я покупал на masterzoo.ua. MCC

Всем спасибо за помощь. В итоге выбрал зоокомплекс как самый дешевый для моего набора + бесплатная доставка. С МСС все Ок, при оплате через ликпей дали 20% кешбека. Теперь жду доставку)
AVF
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:57

  AVF написав:Всем спасибо за помощь. В итоге выбрал зоокомплекс как самый дешевый для моего набора + бесплатная доставка. С МСС все Ок, при оплате через ликпей дали 20% кешбека. Теперь жду доставку)

Часто отправляют с задержкой в день-два, при этом не перезванивают. Для них это в порядке вещей, будьте готовы и не переживайте.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:19

AVF https://www.zooapteka.kiev.ua/ тож класс и доставка бесплатна от 600 грн
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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