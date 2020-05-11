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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1886188718881889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
23
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:25

  rollo написав:
  Мизантрóп написав:Поигрался и снёс нах.Наблюдаю в ФБ за диджитализаторами 8)

У меня все работает. Водительское и техпаспорт более не вожу с собой.

то можна тепер в банк іти реєструватися без ід карти, інн та бумажки про прописку?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:29

  flyman написав:
  rollo написав:
  Мизантрóп написав:Поигрался и снёс нах.Наблюдаю в ФБ за диджитализаторами 8)

У меня все работает. Водительское и техпаспорт более не вожу с собой.

то можна тепер в банк іти реєструватися без ід карти, інн та бумажки про прописку?

Пока только так https://www.youtube.com/watch?v=FEHRiC3DKSA
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:26

История о том, как мы с женой депо из Моно забирали.
Почитав разные источники пришёл к выводу, что лучше заказать заранее. Написал в саппорт за 2 недели до окончания наших депо (дата окончания была 11). Заказ суммы приняли, сказали что всё ок, приходите типа 11 числа, всё будет. Заказывал в А-Банк, т.к. про ТАС наслышан, что с баксами напряг и в саппорте мне это подтвердили. 7 мая мне перезвонили и сказали прийти 12, так как 11 - выходной и они этот момент продолбали. Не проблема в данном случае. Пришли сегодня.
Стоит отметить, что приложение даёт выбрать только дату на 2 дня вперёд. Но в поддержке мне сказали, что это не имеет значения. Выбрал 14.05, что было ближайшим. Приходим в отделение А-Банка, а там нам говорят, что ваши заявки на 14 число и что рановато вы пришли. Я хотел позвонить в поддержку, но манагер А-Банки предложила компромиссное решение: мы делаем их карты и они нам выдают бабки типа как клиентам банка. Или ждать до 14 числа. Вот так я случайно обзавёлся ещё и А-Банковским пластиком. Деньги отдали, тут вопросов нет.

Самое смешное было после. Уже когда пришли домой, звонок жене:
- Ваши деньги уже приехали на улицу Европейская, дом такой-то, мы вас ждём
- Эммм, ну вообще-то в Одессе нет такой улицы и деньги мы уже забрали
- А вы что, из Одессы?
- Ну да
- Просто мы из Полтавы

Вывод: деньги есть, валюту отдают, по-крайней мере, в А-Банке. Но с саппортом Моно надо что-то делать, там полнейший трешак. Ума не приложу как можно перепутать два абсолютно разных адреса в разных, блин, городах :D
Shustoff
 
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