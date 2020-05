Додано: Вів 12 тра, 2020 13:25

rollo написав: Мизантрóп написав: Поигрался и снёс нах.Наблюдаю в ФБ за диджитализаторами Поигрался и снёс нах.Наблюдаю в ФБ за диджитализаторами

У меня все работает. Водительское и техпаспорт более не вожу с собой. У меня все работает. Водительское и техпаспорт более не вожу с собой.

то можна тепер в банк іти реєструватися без ід карти, інн та бумажки про прописку? то можна тепер в банк іти реєструватися без ід карти, інн та бумажки про прописку?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/