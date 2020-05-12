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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1886188718881889 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 64 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 5% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 5 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 5% 3 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 47% 30 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 23 Всього голосів : 64 Додано: Вів 12 тра, 2020 13:25 rollo написав: Мизантрóп написав: Поигрался и снёс нах.Наблюдаю в ФБ за диджитализаторами Поигрался и снёс нах.Наблюдаю в ФБ за диджитализаторами

У меня все работает. Водительское и техпаспорт более не вожу с собой. У меня все работает. Водительское и техпаспорт более не вожу с собой.

то можна тепер в банк іти реєструватися без ід карти, інн та бумажки про прописку? то можна тепер в банк іти реєструватися без ід карти, інн та бумажки про прописку? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19155 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1073 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 13:29 flyman написав: rollo написав: Мизантрóп написав: Поигрался и снёс нах.Наблюдаю в ФБ за диджитализаторами Поигрался и снёс нах.Наблюдаю в ФБ за диджитализаторами

У меня все работает. Водительское и техпаспорт более не вожу с собой. У меня все работает. Водительское и техпаспорт более не вожу с собой.

то можна тепер в банк іти реєструватися без ід карти, інн та бумажки про прописку? то можна тепер в банк іти реєструватися без ід карти, інн та бумажки про прописку?

Пока только так https://www.youtube.com/watch?v=FEHRiC3DKSA Пока только так Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4215 З нами з: 03.12.14 Подякував: 575 раз. Подякували: 711 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 19:26

Почитав разные источники пришёл к выводу, что лучше заказать заранее. Написал в саппорт за 2 недели до окончания наших депо (дата окончания была 11). Заказ суммы приняли, сказали что всё ок, приходите типа 11 числа, всё будет. Заказывал в А-Банк, т.к. про ТАС наслышан, что с баксами напряг и в саппорте мне это подтвердили. 7 мая мне перезвонили и сказали прийти 12, так как 11 - выходной и они этот момент продолбали. Не проблема в данном случае. Пришли сегодня.

Стоит отметить, что приложение даёт выбрать только дату на 2 дня вперёд. Но в поддержке мне сказали, что это не имеет значения. Выбрал 14.05, что было ближайшим. Приходим в отделение А-Банка, а там нам говорят, что ваши заявки на 14 число и что рановато вы пришли. Я хотел позвонить в поддержку, но манагер А-Банки предложила компромиссное решение: мы делаем их карты и они нам выдают бабки типа как клиентам банка. Или ждать до 14 числа. Вот так я случайно обзавёлся ещё и А-Банковским пластиком. Деньги отдали, тут вопросов нет.



Самое смешное было после. Уже когда пришли домой, звонок жене:

- Ваши деньги уже приехали на улицу Европейская, дом такой-то, мы вас ждём

- Эммм, ну вообще-то в Одессе нет такой улицы и деньги мы уже забрали

- А вы что, из Одессы?

- Ну да

- Просто мы из Полтавы



Вывод: деньги есть, валюту отдают, по-крайней мере, в А-Банке. Но с саппортом Моно надо что-то делать, там полнейший трешак. Ума не приложу как можно перепутать два абсолютно разных адреса в разных, блин, городах История о том, как мы с женой депо из Моно забирали.Почитав разные источники пришёл к выводу, что лучше заказать заранее. Написал в саппорт за 2 недели до окончания наших депо (дата окончания была 11). Заказ суммы приняли, сказали что всё ок, приходите типа 11 числа, всё будет. Заказывал в А-Банк, т.к. про ТАС наслышан, что с баксами напряг и в саппорте мне это подтвердили. 7 мая мне перезвонили и сказали прийти 12, так как 11 - выходной и они этот момент продолбали. Не проблема в данном случае. Пришли сегодня.Стоит отметить, что приложение даёт выбрать только дату на 2 дня вперёд. Но в поддержке мне сказали, что это не имеет значения. Выбрал 14.05, что было ближайшим. Приходим в отделение А-Банка, а там нам говорят, что ваши заявки на 14 число и что рановато вы пришли. Я хотел позвонить в поддержку, но манагер А-Банки предложила компромиссное решение: мы делаем их карты и они нам выдают бабки типа как клиентам банка. Или ждать до 14 числа. Вот так я случайно обзавёлся ещё и А-Банковским пластиком. Деньги отдали, тут вопросов нет.Самое смешное было после. Уже когда пришли домой, звонок жене:- Ваши деньги уже приехали на улицу Европейская, дом такой-то, мы вас ждём- Эммм, ну вообще-то в Одессе нет такой улицы и деньги мы уже забрали- А вы что, из Одессы?- Ну да- Просто мы из ПолтавыВывод: деньги есть, валюту отдают, по-крайней мере, в А-Банке. Но с саппортом Моно надо что-то делать, там полнейший трешак. Ума не приложу как можно перепутать два абсолютно разных адреса в разных, блин, городах Shustoff Повідомлень: 259 З нами з: 01.11.16 Подякував: 9 раз. Подякували: 35 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 09:40 Кто может подсказать, Люксоптика входит в категорию кешбека "Аптеки"? envyme1

Повідомлень: 328 З нами з: 31.03.14 Подякував: 75 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1886188718881889 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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