то можна тепер в банк іти реєструватися без ід карти, інн та бумажки про прописку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:25
то можна тепер в банк іти реєструватися без ід карти, інн та бумажки про прописку?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:29
Пока только так
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:26
История о том, как мы с женой депо из Моно забирали.
Почитав разные источники пришёл к выводу, что лучше заказать заранее. Написал в саппорт за 2 недели до окончания наших депо (дата окончания была 11). Заказ суммы приняли, сказали что всё ок, приходите типа 11 числа, всё будет. Заказывал в А-Банк, т.к. про ТАС наслышан, что с баксами напряг и в саппорте мне это подтвердили. 7 мая мне перезвонили и сказали прийти 12, так как 11 - выходной и они этот момент продолбали. Не проблема в данном случае. Пришли сегодня.
Стоит отметить, что приложение даёт выбрать только дату на 2 дня вперёд. Но в поддержке мне сказали, что это не имеет значения. Выбрал 14.05, что было ближайшим. Приходим в отделение А-Банка, а там нам говорят, что ваши заявки на 14 число и что рановато вы пришли. Я хотел позвонить в поддержку, но манагер А-Банки предложила компромиссное решение: мы делаем их карты и они нам выдают бабки типа как клиентам банка. Или ждать до 14 числа. Вот так я случайно обзавёлся ещё и А-Банковским пластиком. Деньги отдали, тут вопросов нет.
Самое смешное было после. Уже когда пришли домой, звонок жене:
- Ваши деньги уже приехали на улицу Европейская, дом такой-то, мы вас ждём
- Эммм, ну вообще-то в Одессе нет такой улицы и деньги мы уже забрали
- А вы что, из Одессы?
- Ну да
- Просто мы из Полтавы
Вывод: деньги есть, валюту отдают, по-крайней мере, в А-Банке. Но с саппортом Моно надо что-то делать, там полнейший трешак. Ума не приложу как можно перепутать два абсолютно разных адреса в разных, блин, городах
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:40
Кто может подсказать, Люксоптика входит в категорию кешбека "Аптеки"?
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:56
Re: Monobank
Якщо термінал налаштований правильно на МСС 8043, то входить. В різних містах потрібно перевіряти. В Житомирі на Київській 77, якщо вірити "гуглу", МСС правильний.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:57
envyme1 купи там что-то мелкое и проверь терминалы все равно могут быть настроены по разному
Кешбечные карты!
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:12
Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка...
Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:20
Это может быть с любым банком. Банк не вправе останавливать платёж инициированный платежной системой. Вам нужно дождаться ответа продавца. Потому что опротестование в мпс дело хлопотное и долгое, а в некоторых банках и небесплатное
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