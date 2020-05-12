Додано: Вів 12 тра, 2020 19:26

История о том, как мы с женой депо из Моно забирали.Почитав разные источники пришёл к выводу, что лучше заказать заранее. Написал в саппорт за 2 недели до окончания наших депо (дата окончания была 11). Заказ суммы приняли, сказали что всё ок, приходите типа 11 числа, всё будет. Заказывал в А-Банк, т.к. про ТАС наслышан, что с баксами напряг и в саппорте мне это подтвердили. 7 мая мне перезвонили и сказали прийти 12, так как 11 - выходной и они этот момент продолбали. Не проблема в данном случае. Пришли сегодня.Стоит отметить, что приложение даёт выбрать только дату на 2 дня вперёд. Но в поддержке мне сказали, что это не имеет значения. Выбрал 14.05, что было ближайшим. Приходим в отделение А-Банка, а там нам говорят, что ваши заявки на 14 число и что рановато вы пришли. Я хотел позвонить в поддержку, но манагер А-Банки предложила компромиссное решение: мы делаем их карты и они нам выдают бабки типа как клиентам банка. Или ждать до 14 числа. Вот так я случайно обзавёлся ещё и А-Банковским пластиком. Деньги отдали, тут вопросов нет.Самое смешное было после. Уже когда пришли домой, звонок жене:- Ваши деньги уже приехали на улицу Европейская, дом такой-то, мы вас ждём- Эммм, ну вообще-то в Одессе нет такой улицы и деньги мы уже забрали- А вы что, из Одессы?- Ну да- Просто мы из ПолтавыВывод: деньги есть, валюту отдают, по-крайней мере, в А-Банке. Но с саппортом Моно надо что-то делать, там полнейший трешак. Ума не приложу как можно перепутать два абсолютно разных адреса в разных, блин, городах