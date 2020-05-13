Skiw написав:нет. В Дие данных для открытия счёта/договора недостаточно, я б сказал, что нет вообще. Максимум - Дия может подтвердить Банку, что вы это есть вы (например в кассе снять или положить или для доступа к депо.сейфу), если уже ранее был оформлен как клиент банка и то - на усмотрение банка, т.к. в постановах и правилах НБУ, нет такого кейса, как "приложение Дия", зато есть идентификация клиента документом + всякие даты выдачи, место выдачи и т.д.
Ну так на законодательном уровне нигде и не написано, что только паспорт является основанием для идентификации клиента, на что НБУ указывал ещё в 2011-м году и позволял банкам самостоятельно формировать список документов. А то, что паспорт в "Дие" равносилен обычному в контексте взаимодействия с органами власти, тоже недавно закреплено на уровне Постановления КМУ, а у банков также есть возможность признавать "Дию" на уровне с обычным физическим паспортом.
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Skiw написав:нет. В Дие данных для открытия счёта/договора недостаточно, я б сказал, что нет вообще. Максимум - Дия может подтвердить Банку, что вы это есть вы (например в кассе снять или положить или для доступа к депо.сейфу), если уже ранее был оформлен как клиент банка и то - на усмотрение банка, т.к. в постановах и правилах НБУ, нет такого кейса, как "приложение Дия", зато есть идентификация клиента документом + всякие даты выдачи, место выдачи и т.д.
Ну так на законодательном уровне нигде и не написано, что только паспорт является основанием для идентификации клиента, на что НБУ указывал ещё в 2011-м году и позволял банкам самостоятельно формировать список документов. А то, что паспорт в "Дие" равносилен обычному в контексте взаимодействия с органами власти, тоже недавно закреплено на уровне Постановления КМУ, а у банков также есть возможность признавать "Дию" на уровне с обычным физическим паспортом.
Да не вопрос - сходите с дией в любой банк, попробуйте открыть депо, карту или кредит получить. Там и расскажите то, что тут написали.
Skiw написав:нет. В Дие данных для открытия счёта/договора недостаточно, я б сказал, что нет вообще. Максимум - Дия может подтвердить Банку, что вы это есть вы (например в кассе снять или положить или для доступа к депо.сейфу), если уже ранее был оформлен как клиент банка и то - на усмотрение банка, т.к. в постановах и правилах НБУ, нет такого кейса, как "приложение Дия", зато есть идентификация клиента документом + всякие даты выдачи, место выдачи и т.д.
Ну так на законодательном уровне нигде и не написано, что только паспорт является основанием для идентификации клиента, на что НБУ указывал ещё в 2011-м году и позволял банкам самостоятельно формировать список документов. А то, что паспорт в "Дие" равносилен обычному в контексте взаимодействия с органами власти, тоже недавно закреплено на уровне Постановления КМУ, а у банков также есть возможность признавать "Дию" на уровне с обычным физическим паспортом.
Да не вопрос - сходите с дией в любой банк, попробуйте открыть депо, карту или кредит получить. Там и расскажите то, что тут написали.
Так я же вам про другое совсем говорю: о том, что ничего не мешает любому банку использовать "Дию" как средство для идентификации при проведении операции, в т.ч. указанных вами.
75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon написав:Так я же вам про другое совсем говорю: о том, что ничего не мешает любому банку использовать "Дию" как средство для идентификации при проведении операции, в т.ч. указанных вами.
Только если данные паспорта и инн уже ранее были вами предоставлены в банк стандартным способом. Т.е. только для подтверждения того, что вы это вы. Никаких данных для открытия счета или договора в Дие нет, а по последним изменениям в финмоне, даже для совершения платежа больше 5к вы Дию использовать не сможете. Даже паспорт в виде идкарты, без справки про Инн из налоговой, не даст возможности открыть счёт или заключить договор. Куда уж Дие. А с полицией пообщаться с Дией, наверное можно, не пробовал.