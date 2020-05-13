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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1887188818891890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
23
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:10

  Skiw написав:нет.
В Дие данных для открытия счёта/договора недостаточно, я б сказал, что нет вообще.
Максимум - Дия может подтвердить Банку, что вы это есть вы (например в кассе снять или положить или для доступа к депо.сейфу), если уже ранее был оформлен как клиент банка и то - на усмотрение банка, т.к. в постановах и правилах НБУ, нет такого кейса, как "приложение Дия", зато есть идентификация клиента документом + всякие даты выдачи, место выдачи и т.д.

Ну так на законодательном уровне нигде и не написано, что только паспорт является основанием для идентификации клиента, на что НБУ указывал ещё в 2011-м году и позволял банкам самостоятельно формировать список документов.
А то, что паспорт в "Дие" равносилен обычному в контексте взаимодействия с органами власти, тоже недавно закреплено на уровне Постановления КМУ, а у банков также есть возможность признавать "Дию" на уровне с обычным физическим паспортом.
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sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:15

  sauvignon написав:
  Skiw написав:нет.
В Дие данных для открытия счёта/договора недостаточно, я б сказал, что нет вообще.
Максимум - Дия может подтвердить Банку, что вы это есть вы (например в кассе снять или положить или для доступа к депо.сейфу), если уже ранее был оформлен как клиент банка и то - на усмотрение банка, т.к. в постановах и правилах НБУ, нет такого кейса, как "приложение Дия", зато есть идентификация клиента документом + всякие даты выдачи, место выдачи и т.д.

Ну так на законодательном уровне нигде и не написано, что только паспорт является основанием для идентификации клиента, на что НБУ указывал ещё в 2011-м году и позволял банкам самостоятельно формировать список документов.
А то, что паспорт в "Дие" равносилен обычному в контексте взаимодействия с органами власти, тоже недавно закреплено на уровне Постановления КМУ, а у банков также есть возможность признавать "Дию" на уровне с обычным физическим паспортом.

Да не вопрос - сходите с дией в любой банк, попробуйте открыть депо, карту или кредит получить. Там и расскажите то, что тут написали.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:20

  Skiw написав:
  sauvignon написав:
  Skiw написав:нет.
В Дие данных для открытия счёта/договора недостаточно, я б сказал, что нет вообще.
Максимум - Дия может подтвердить Банку, что вы это есть вы (например в кассе снять или положить или для доступа к депо.сейфу), если уже ранее был оформлен как клиент банка и то - на усмотрение банка, т.к. в постановах и правилах НБУ, нет такого кейса, как "приложение Дия", зато есть идентификация клиента документом + всякие даты выдачи, место выдачи и т.д.

Ну так на законодательном уровне нигде и не написано, что только паспорт является основанием для идентификации клиента, на что НБУ указывал ещё в 2011-м году и позволял банкам самостоятельно формировать список документов.
А то, что паспорт в "Дие" равносилен обычному в контексте взаимодействия с органами власти, тоже недавно закреплено на уровне Постановления КМУ, а у банков также есть возможность признавать "Дию" на уровне с обычным физическим паспортом.

Да не вопрос - сходите с дией в любой банк, попробуйте открыть депо, карту или кредит получить. Там и расскажите то, что тут написали.

Так я же вам про другое совсем говорю: о том, что ничего не мешает любому банку использовать "Дию" как средство для идентификации при проведении операции, в т.ч. указанных вами.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:30

  sauvignon написав:Так я же вам про другое совсем говорю: о том, что ничего не мешает любому банку использовать "Дию" как средство для идентификации при проведении операции, в т.ч. указанных вами.

Только если данные паспорта и инн уже ранее были вами предоставлены в банк стандартным способом. Т.е. только для подтверждения того, что вы это вы. Никаких данных для открытия счета или договора в Дие нет, а по последним изменениям в финмоне, даже для совершения платежа больше 5к вы Дию использовать не сможете.
Даже паспорт в виде идкарты, без справки про Инн из налоговой, не даст возможности открыть счёт или заключить договор. Куда уж Дие.
А с полицией пообщаться с Дией, наверное можно, не пробовал.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:24

Как работает "Банка"

Народ, кто-то уже настраивал округления остатков карт в конце дня на "Банку"?
С кредитной без комиссии округляет или берет какую-то денежку?
Искатель
 
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