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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:01
stryzhko написав:
Не випадково ж Влада Коваля забрали собі в команду))
Влад работает в моно (финтехе)?
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MASolomko
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