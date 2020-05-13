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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1888188918901891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 66
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
25
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:01

Re: Monobank

  stryzhko написав:Не випадково ж Влада Коваля забрали собі в команду))
Влад работает в моно (финтехе)?
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MASolomko
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Повідомлень: 1966
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  #<1 ... 1888188918901891
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Monobank (18901)
14.05.2020 12:01
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