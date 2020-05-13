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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:01
stryzhko написав:
Не випадково ж Влада Коваля забрали собі в команду))
Влад работает в моно (финтехе)?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:14
omb написав:v57
злотые хочет перевести в Польшу
ку он хочет
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:45
MASolomko написав: stryzhko написав:
Не випадково ж Влада Коваля забрали собі в команду))
Влад работает в моно (финтехе)?
Нет. По крайней мере, в своих соцсетях он об этом нигде не упоминает.https://www.youtube.com/channel/UCQyu_k ... sist_app=1https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2269550505
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:58
финбанда его даже не отлайкала)) Я не работаю в моно (финтехе),работать вредно! stryzhko виднее
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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