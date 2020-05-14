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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1888188918901891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 67
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
26
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:01

Re: Monobank

  stryzhko написав:Не випадково ж Влада Коваля забрали собі в команду))
Влад работает в моно (финтехе)?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:14

  omb написав:v57 злотые хочет перевести в Польшу

ку он хочет :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:45

  MASolomko написав:
  stryzhko написав:Не випадково ж Влада Коваля забрали собі в команду))
Влад работает в моно (финтехе)?

Нет. По крайней мере, в своих соцсетях он об этом нигде не упоминает.
https://www.youtube.com/channel/UCQyu_k ... sist_app=1
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2269550505
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:58

  Bosstone написав:
  MASolomko написав:
  stryzhko написав:Не випадково ж Влада Коваля забрали собі в команду))
Влад работает в моно (финтехе)?

Нет. По крайней мере, в своих соцсетях он об этом нигде не упоминает.
https://www.youtube.com/channel/UCQyu_k ... sist_app=1
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2269550505

финбанда его даже не отлайкала)) Я не работаю в моно (финтехе),работать вредно! stryzhko виднее
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:18

  artem_1515 написав:Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка...
Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?


а у меня была ситуация, когда оплатил моней в терминале, оплата ушла. через неделю оплата вернулась, а потом через 4 месяца вновь снялась.
Оператор тоже ничего толкового не сказал: "Это сделал магазин, к нему и обращайтесь".
ukrmvs
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:03

  R3WIND написав:Юзеры, кто может подсказать самый дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польского банка. Буду очень признателен за варианты

Через ThansferWise с карты ПУМБ, которую в свою очередь пополнять купленными в обменке злотыми по курсу ниже курса ПУМБ. К примеру сейчас в Харькове есть продажа даже по 6,28 при курсе в ПУМБ-е 6,40.

Пополнение счёта TransferWise должно выполняться через GooglePay, вывод на польский счет идет через Elixir.

Суммарные потери за одну операцию около 6 злотых комиссии (3+3).

П.С.
Вообще хороший тон это задавать вопросы в профильной теме, а не где попало. Это тема Монобанка, а не курилка или тема про польские банки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 1888188918901891
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