Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:01
stryzhko написав:
Не випадково ж Влада Коваля забрали собі в команду))
Влад работает в моно (финтехе)?
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MASolomko
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:14
omb написав: v57
злотые хочет перевести в Польшу
ку он хочет
v57
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:45
MASolomko написав: stryzhko написав:
Не випадково ж Влада Коваля забрали собі в команду))
Влад работает в моно (финтехе)?
Нет. По крайней мере, в своих соцсетях он об этом нигде не упоминает.
https://www.youtube.com/channel/UCQyu_k ... sist_app=1 https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2269550505
Bosstone
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:58
финбанда его даже не отлайкала)) Я не работаю в моно (финтехе),работать вредно! stryzhko виднее
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:18
artem_1515 написав:
Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка...
Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?
а у меня была ситуация, когда оплатил моней в терминале, оплата ушла. через неделю оплата вернулась, а потом через 4 месяца вновь снялась.
Оператор тоже ничего толкового не сказал: "Это сделал магазин, к нему и обращайтесь".
ukrmvs
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:03
R3WIND написав:
Юзеры, кто может подсказать самый дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польского банка. Буду очень признателен за варианты
Через ThansferWise с карты ПУМБ, которую в свою очередь пополнять купленными в обменке злотыми по курсу ниже курса ПУМБ. К примеру сейчас в Харькове есть продажа даже по 6,28 при курсе в ПУМБ-е 6,40.
Пополнение счёта TransferWise должно выполняться через GooglePay, вывод на польский счет идет через Elixir.
Суммарные потери за одну операцию около 6 злотых комиссии (3+3).
П.С.
Вообще хороший тон это задавать вопросы в профильной теме, а не где попало. Это тема Монобанка, а не курилка или тема про польские банки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
рахунок в U K Mo n zo https://join.monzo.com/r/kz909qb , U K , E U та PL рахунки в A U TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44 адрес з кодом U K REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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