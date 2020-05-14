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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1888188918901891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 67
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
26
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:18

  artem_1515 написав:Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка...
Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?


а у меня была ситуация, когда оплатил моней в терминале, оплата ушла. через неделю оплата вернулась, а потом через 4 месяца вновь снялась.
Оператор тоже ничего толкового не сказал: "Это сделал магазин, к нему и обращайтесь".
ukrmvs
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:24

  ukrmvs написав:
  artem_1515 написав:Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка...
Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?


а у меня была ситуация, когда оплатил моней в терминале, оплата ушла. через неделю оплата вернулась, а потом через 4 месяца вновь снялась.
Оператор тоже ничего толкового не сказал: "Это сделал магазин, к нему и обращайтесь".


Картерс без 3D Secure прошла?
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:46

Re: Monobank

  ukrmvs написав:а потом через 4 месяца вновь снялась.

Сбр какой-то через 4 месяца и карту можно было перевыпустить 2 раза.
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ukrprom2014
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