artem_1515 написав:Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка... Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?
а у меня была ситуация, когда оплатил моней в терминале, оплата ушла. через неделю оплата вернулась, а потом через 4 месяца вновь снялась. Оператор тоже ничего толкового не сказал: "Это сделал магазин, к нему и обращайтесь".
artem_1515 написав:Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка... Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?
а у меня была ситуация, когда оплатил моней в терминале, оплата ушла. через неделю оплата вернулась, а потом через 4 месяца вновь снялась. Оператор тоже ничего толкового не сказал: "Это сделал магазин, к нему и обращайтесь".
artem_1515 написав:Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка... Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?
а у меня была ситуация, когда оплатил моней в терминале, оплата ушла. через неделю оплата вернулась, а потом через 4 месяца вновь снялась. Оператор тоже ничего толкового не сказал: "Это сделал магазин, к нему и обращайтесь".
Картерс без 3D Secure прошла?
Да я без понятия, просто снялись деньги второй раз как-будто за повторную оплату. Но сегодня радость проснулся и смотрю в 3 часа ночи вернули списанную сумму правда первую которую списали 4 мая.,, странно конечно, впервые такое. Но всем спасибо за помощь.
Всем спасибо за ответы по поводу моей проблемы с Картерсом, но действительно чудит сам интернет магазин. Вернули сегодня в 3 ночи первую оплаченную сумму от 4 мая, а вторую которую списали 12 мая типо оставили в счёт оплаты заказа. Продавец подтвердил что они резервирует сумму при заказе товара потом почему-то её возвращают но перед этим ещераз резервируют сумму. Короче странные они ребята, но слава богу что вернули деньги, хотя заказ даже не обработан и прошло уже 11 дней. Всем удачи и чтобы Геморойные покупки обходили вас стороной