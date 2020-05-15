artem_1515 написав:Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка... Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?
а у меня была ситуация, когда оплатил моней в терминале, оплата ушла. через неделю оплата вернулась, а потом через 4 месяца вновь снялась. Оператор тоже ничего толкового не сказал: "Это сделал магазин, к нему и обращайтесь".
artem_1515 написав:Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка... Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?
а у меня была ситуация, когда оплатил моней в терминале, оплата ушла. через неделю оплата вернулась, а потом через 4 месяца вновь снялась. Оператор тоже ничего толкового не сказал: "Это сделал магазин, к нему и обращайтесь".
artem_1515 написав:Народ подскажите может кто сталкивался с такой ерундой у монобанка... Ситуация следующая: Оплатили в интернет магазине Картерс 4 мая заказ, деньги списались с карты. Вчера... 12.05 в 23:30 списывается еще раз такая же сумма в том самом магазине. Поддержка монобанка ничего сделать не может, сначала наговорили что эти суммы заблокированы и в резерве а потом говорит связывайтесь с продовцом и решайте с ними вопрос. При оплате приватом такой фигни не было. Продавцу написали пока молчит. У кого-то может была подобная ситуация с монобанком?
а у меня была ситуация, когда оплатил моней в терминале, оплата ушла. через неделю оплата вернулась, а потом через 4 месяца вновь снялась. Оператор тоже ничего толкового не сказал: "Это сделал магазин, к нему и обращайтесь".
Картерс без 3D Secure прошла?
Да я без понятия, просто снялись деньги второй раз как-будто за повторную оплату. Но сегодня радость проснулся и смотрю в 3 часа ночи вернули списанную сумму правда первую которую списали 4 мая.,, странно конечно, впервые такое. Но всем спасибо за помощь.
Всем спасибо за ответы по поводу моей проблемы с Картерсом, но действительно чудит сам интернет магазин. Вернули сегодня в 3 ночи первую оплаченную сумму от 4 мая, а вторую которую списали 12 мая типо оставили в счёт оплаты заказа. Продавец подтвердил что они резервирует сумму при заказе товара потом почему-то её возвращают но перед этим ещераз резервируют сумму. Короче странные они ребята, но слава богу что вернули деньги, хотя заказ даже не обработан и прошло уже 11 дней. Всем удачи и чтобы Геморойные покупки обходили вас стороной
колеги, гілка непрофільна, однак запитаю: - потрібно оплатити дистанційно на картку Привата КДВ Голд товари - малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ??? - як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ??? Можна в ПП
artem_1515 написав:Всем спасибо за ответы по поводу моей проблемы с Картерсом, но действительно чудит сам интернет магазин. Вернули сегодня в 3 ночи первую оплаченную сумму от 4 мая, а вторую которую списали 12 мая типо оставили в счёт оплаты заказа. Продавец подтвердил что они резервирует сумму при заказе товара потом почему-то её возвращают но перед этим ещераз резервируют сумму. Короче странные они ребята, но слава богу что вернули деньги, хотя заказ даже не обработан и прошло уже 11 дней. Всем удачи и чтобы Геморойные покупки обходили вас стороной
Продавці часто користуються безкарністю, навіть американські гіганти. Купляв 2 речі на 6пм, після списання коштів побачив ще 2 списання на загальну суму покупки 2х речей. Заблокував картку, написав примату в чат, а потім магазин ще на мене ображався, просив передзвонити (в америку, ага), пояснити чому виставив претензію. Як з'ясувалось це дійсно вони списали ще 2 платежі на загальну суму першої покупки, бо речі були на різних складах і поки 1 ще шукали, то другу вже відправили. Кошти за перше списання мені повернулися, десь за 1.5 місяці. Воно мені треба? Після того я завжди тримаю на картці рівно стільки, скільки потрібно саме для оплати заказу.