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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1889189018911892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 67
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
26
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:28

Re: Monobank

anikola13 написав: Требуют подтверждение. Что делать?

Пояснити звідки кошти, надавши доки, які вони рекомендують. Якщо даних для банку буде достатньо, щоб не вважати їх отримання незаконним, то розблокують.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:32

  stryzhko написав:
anikola13 написав: Требуют подтверждение. Что делать?

Пояснити звідки кошти, надавши доки, які вони рекомендують. Якщо даних для банку буде достатньо, щоб не вважати їх отримання незаконним, то розблокують.

А якщо недостатньо?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:42

Re: Monobank

anikola13 написав:А якщо недостатньо?

То будуть заблоковані, доки не зможете надати пояснення банку, які його влаштують.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:47

  anikola13 написав:
  stryzhko написав:
anikola13 написав: Требуют подтверждение. Что делать?

Пояснити звідки кошти, надавши доки, які вони рекомендують. Якщо даних для банку буде достатньо, щоб не вважати їх отримання незаконним, то розблокують.

А якщо недостатньо?

Одне з двох - або повернуть назад платнику, або через розірвання з вами стосунків нададуть вам право вивести одноразово усі ваші наявні в банку кошти перед цим погасивши усі борги банку. Однак ця процедура може затягнутись у часі.
А до вас прохання - щоб краще розуміти що до чого та як не втрапити в подібну халепу теж - поясніть будь ласка панству хоча б схематично суть заблокованої операції (чи властива для вас була вона чи ні), собі переказували чи хтось, ну і обсяг - там до 5000, 5-15000, чи може сотня тисяч та ін.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:51

Alien
Сума 13,5 к грн. Періодично робив. за 250К не виходив в місяць.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:01

  anikola13 написав:Alien
Сума 13,5 к грн. Періодично робив. за 250К не виходив в місяць.

Дивно. Переказ був з вашої картки? Якщо так то пам'ятаю, що раніше Моні достатньо було довести, що картка Ваша. Одночасно треба просто повідомити, що це ваші заощадження, в даному випадку вони не є доходами і ви маєте повне право переказувати їх з однієї своєї картки на іншу. Я б побудував своє спілкування саме так. Однак це актуально, якщо картка донор була саме вашою, а не чиєюсь ще
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:07

Re: Monobank

«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус!..»
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:12

  Alien написав:
  anikola13 написав:Alien
Сума 13,5 к грн. Періодично робив. за 250К не виходив в місяць.

Дивно. Переказ був з вашої картки? Якщо так то пам'ятаю, що раніше Моні достатньо було довести, що картка Ваша. Одночасно треба просто повідомити, що це ваші заощадження, в даному випадку вони не є доходами і ви маєте повне право переказувати їх з однієї своєї картки на іншу. Я б побудував своє спілкування саме так. Однак це актуально, якщо картка донор була саме вашою, а не чиєюсь ще

Не з моєї. Скинув перелік документів буду чекати.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:34

  Rimlyanin1 написав:Після того я завжди тримаю на картці рівно стільки, скільки потрібно саме для оплати заказу.


Могут легко и в минус списать.
Aps
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