anikola13 написав: Требуют подтверждение. Что делать?
Пояснити звідки кошти, надавши доки, які вони рекомендують. Якщо даних для банку буде достатньо, щоб не вважати їх отримання незаконним, то розблокують.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 10:28
Re: Monobank
Пояснити звідки кошти, надавши доки, які вони рекомендують. Якщо даних для банку буде достатньо, щоб не вважати їх отримання незаконним, то розблокують.
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:32
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:42
Re: Monobank
То будуть заблоковані, доки не зможете надати пояснення банку, які його влаштують.
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:47
Одне з двох - або повернуть назад платнику, або через розірвання з вами стосунків нададуть вам право вивести одноразово усі ваші наявні в банку кошти перед цим погасивши усі борги банку. Однак ця процедура може затягнутись у часі.
А до вас прохання - щоб краще розуміти що до чого та як не втрапити в подібну халепу теж - поясніть будь ласка панству хоча б схематично суть заблокованої операції (чи властива для вас була вона чи ні), собі переказували чи хтось, ну і обсяг - там до 5000, 5-15000, чи може сотня тисяч та ін.
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:51
Alien
Сума 13,5 к грн. Періодично робив. за 250К не виходив в місяць.
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:01
Дивно. Переказ був з вашої картки? Якщо так то пам'ятаю, що раніше Моні достатньо було довести, що картка Ваша. Одночасно треба просто повідомити, що це ваші заощадження, в даному випадку вони не є доходами і ви маєте повне право переказувати їх з однієї своєї картки на іншу. Я б побудував своє спілкування саме так. Однак це актуально, якщо картка донор була саме вашою, а не чиєюсь ще
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:07
Re: Monobank
«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус!..»
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:12
Не з моєї. Скинув перелік документів буду чекати.
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:34
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:23
Re: Monobank
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Влетела дружественная карточка на P2P комиссию за кредитные. По глупости.
Где-то на FB был способ обхода через рассрочку. Что рассрочку можно откатить.
Но не помню самого основного - что с комиссией. Она возвращается при переводе в рассрочку?
Подскажите, плз. Можно в ЛС.
Горох пост видел. Подтверждал, что ок, но в ответ резал лимит - какой из 2х, конечно, не помню
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