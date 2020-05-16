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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1890189118921893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 67
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
26
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:05

Re: Monobank

Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите пожалуйста.
Влетела дружественная карточка на P2P комиссию за кредитные. По глупости.

Где-то на FB был способ обхода через рассрочку. Что рассрочку можно откатить.

Но не помню самого основного - что с комиссией. Она возвращается при переводе в рассрочку?

Подскажите, плз. Можно в ЛС.
Горох пост видел. Подтверждал, что ок, но в ответ резал лимит - какой из 2х, конечно, не помню :-)
Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті.
stryzhko
 
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  #<1 ... 1890189118921893
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