Alpha1251 написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Влетела дружественная карточка на P2P комиссию за кредитные. По глупости.
Где-то на FB был способ обхода через рассрочку. Что рассрочку можно откатить.
Но не помню самого основного - что с комиссией. Она возвращается при переводе в рассрочку?
Подскажите, плз. Можно в ЛС.
Горох пост видел. Подтверждал, что ок, но в ответ резал лимит - какой из 2х, конечно, не помню
Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті.