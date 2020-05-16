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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1890189118921893 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 67 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 4% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 7% 5 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 4% 3 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 45% 30 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 39% 26 Всього голосів : 67 Додано: Нед 17 тра, 2020 15:05 Re: Monobank Alpha1251 написав: Коллеги, подскажите пожалуйста.

Влетела дружественная карточка на P2P комиссию за кредитные. По глупости.



Где-то на FB был способ обхода через рассрочку. Что рассрочку можно откатить.



Но не помню самого основного - что с комиссией. Она возвращается при переводе в рассрочку?



Подскажите, плз. Можно в ЛС.

Горох пост видел. Подтверждал, что ок, но в ответ резал лимит - какой из 2х, конечно, не помню Коллеги, подскажите пожалуйста.Влетела дружественная карточка на P2P комиссию за кредитные. По глупости.Где-то на FB был способ обхода через рассрочку. Что рассрочку можно откатить.Но не помню самого основного - что с комиссией. Она возвращается при переводе в рассрочку?Подскажите, плз. Можно в ЛС.Горох пост видел. Подтверждал, что ок, но в ответ резал лимит - какой из 2х, конечно, не помню Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті. Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті. stryzhko Повідомлень: 1103 З нами з: 04.10.16 Подякував: 254 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 тра, 2020 17:34 stryzhko написав: Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті. Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті.

Хозяйке на заметку



Хотел поделиться с вами лайфхаком, который может быть вам полезен. Как вы знаете, чтобы оставаться в грейс-периоде и не платить нам проценты за кредитный лимит необходимо до конца текущего месяца погасить траты предыдущего. Или если вы уже платите нам проценты, то новый грейс-период стартует при полном погашении задолженности по карте.



Некоторые клиенты в конце месяца переводят, часть трат в рассрочку и сумма, которая заходит с лимита рассрочки на карту засчитывается в погашение льготного периода. Такую операцию нельзя сделать пока не внесен минимальный платеж текущего месяца, но как только он внесен, дальнейшие пополнения с лимита рассрочки приводят к погашению задолженности по карте.

Да, вы будете платить за рассрочку на сумму переведенного долга, но иногда это намного выгоднее чем «выпасть из грейса».



Например, вы на начало сентября в грейсе, 10/09 потратили 10’000 грн. и пополнили карту 25/10 на 9’000 грн. Если вы переведете в рассрочку любую трату на 1’000 грн. вы заплатите проценты только за рассрочку на 1’000 грн. и останетесь в грейсе. А если не сделаете это и сами не пополните карту на 1’000 грн. до конца октября, то мы начислим проценты на сальдо 10’000 грн. за период с 10/09 по 25/10 и на 1’000 грн. за период с 25/10 по 31/10.

https://t.me/OGoMono/320 Хозяйке на заметкуХотел поделиться с вами лайфхаком, который может быть вам полезен. Как вы знаете, чтобы оставаться в грейс-периоде и не платить нам проценты за кредитный лимит необходимо до конца текущего месяца погасить траты предыдущего. Или если вы уже платите нам проценты, то новый грейс-период стартует при полном погашении задолженности по карте.Некоторые клиенты в конце месяца переводят, часть трат в рассрочку и сумма, которая заходит с лимита рассрочки на карту засчитывается в погашение льготного периода. Такую операцию нельзя сделать пока не внесен минимальный платеж текущего месяца, но как только он внесен, дальнейшие пополнения с лимита рассрочки приводят к погашению задолженности по карте.Да, вы будете платить за рассрочку на сумму переведенного долга, но иногда это намного выгоднее чем «выпасть из грейса».Например, вы на начало сентября в грейсе, 10/09 потратили 10’000 грн. и пополнили карту 25/10 на 9’000 грн. Если вы переведете в рассрочку любую трату на 1’000 грн. вы заплатите проценты только за рассрочку на 1’000 грн. и останетесь в грейсе. А если не сделаете это и сами не пополните карту на 1’000 грн. до конца октября, то мы начислим проценты на сальдо 10’000 грн. за период с 10/09 по 25/10 и на 1’000 грн. за период с 25/10 по 31/10. Bosstone Повідомлень: 1414 З нами з: 21.04.10 Подякував: 600 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 тра, 2020 21:43 Re: Monobank Bosstone написав: Да, вы будете платить за рассрочку на сумму переведенного долга, но иногда это намного выгоднее чем «выпасть из грейса».



Що я й говорив. Мова про вихід з грейсу і мінімізацію спонсорства. Компенсувати комісію за Р2P про яку згадував автор точно не по-гороховськи)) Що я й говорив. Мова про вихід з грейсу і мінімізацію спонсорства. Компенсувати комісію за Р2P про яку згадував автор точно не по-гороховськи)) stryzhko Повідомлень: 1103 З нами з: 04.10.16 Подякував: 254 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1890189118921893 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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