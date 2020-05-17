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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4.1 5 67
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
26
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:05

Re: Monobank

Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите пожалуйста.
Влетела дружественная карточка на P2P комиссию за кредитные. По глупости.

Где-то на FB был способ обхода через рассрочку. Что рассрочку можно откатить.

Но не помню самого основного - что с комиссией. Она возвращается при переводе в рассрочку?

Подскажите, плз. Можно в ЛС.
Горох пост видел. Подтверждал, что ок, но в ответ резал лимит - какой из 2х, конечно, не помню :-)
Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:34

  stryzhko написав:Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті.

Хозяйке на заметку

Хотел поделиться с вами лайфхаком, который может быть вам полезен. Как вы знаете, чтобы оставаться в грейс-периоде и не платить нам проценты за кредитный лимит необходимо до конца текущего месяца погасить траты предыдущего. Или если вы уже платите нам проценты, то новый грейс-период стартует при полном погашении задолженности по карте.

Некоторые клиенты в конце месяца переводят, часть трат в рассрочку и сумма, которая заходит с лимита рассрочки на карту засчитывается в погашение льготного периода. Такую операцию нельзя сделать пока не внесен минимальный платеж текущего месяца, но как только он внесен, дальнейшие пополнения с лимита рассрочки приводят к погашению задолженности по карте.
Да, вы будете платить за рассрочку на сумму переведенного долга, но иногда это намного выгоднее чем «выпасть из грейса».

Например, вы на начало сентября в грейсе, 10/09 потратили 10’000 грн. и пополнили карту 25/10 на 9’000 грн. Если вы переведете в рассрочку любую трату на 1’000 грн. вы заплатите проценты только за рассрочку на 1’000 грн. и останетесь в грейсе. А если не сделаете это и сами не пополните карту на 1’000 грн. до конца октября, то мы начислим проценты на сальдо 10’000 грн. за период с 10/09 по 25/10 и на 1’000 грн. за период с 25/10 по 31/10.
https://t.me/OGoMono/320
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:43

Re: Monobank

Bosstone написав:Да, вы будете платить за рассрочку на сумму переведенного долга, но иногда это намного выгоднее чем «выпасть из грейса».

Що я й говорив. Мова про вихід з грейсу і мінімізацію спонсорства. Компенсувати комісію за Р2P про яку згадував автор точно не по-гороховськи))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:18

Re: Monobank

Да, видимо, комиссию не обойти.

Постарался вспомнить, т.к. пост FB, походу потерли.
Смысл был, что имяреку порезали какой-то лимит, он возмутился. Подключился Горох и объянил, что имярек неоднократно переводил трату в рассрочку, а потом эту рассрочку разрывал (без уплаты %%).
Что мол все ок, легально, но наш ответ на это - порезать лимит.

А профит был в P2P.
Наверное, чувак все-таки переводил свои, а не кредитные. А рассрочкой восполнял "кассовый разрыв", потом после получения денег из вне, эту рассрочку разрывал (там есть в условиях, без уплаты %%).
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:21

Re: Monobank

внимание вопрос
доставка карт новьім клиента курером работает?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 01:21

  Alpha1251 написав:а потом эту рассрочку разрывал (без уплаты %%).

Немає такого варіанту, котик пише: "У разі дострокового погашення комісія стягується за весь строк".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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