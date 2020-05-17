Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Влетела дружественная карточка на P2P комиссию за кредитные. По глупости.
Где-то на FB был способ обхода через рассрочку. Что рассрочку можно откатить.
Но не помню самого основного - что с комиссией. Она возвращается при переводе в рассрочку?
Подскажите, плз. Можно в ЛС. Горох пост видел. Подтверждал, что ок, но в ответ резал лимит - какой из 2х, конечно, не помню
Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті.
stryzhko написав:Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті.
Хозяйке на заметку
Хотел поделиться с вами лайфхаком, который может быть вам полезен. Как вы знаете, чтобы оставаться в грейс-периоде и не платить нам проценты за кредитный лимит необходимо до конца текущего месяца погасить траты предыдущего. Или если вы уже платите нам проценты, то новый грейс-период стартует при полном погашении задолженности по карте.
Некоторые клиенты в конце месяца переводят, часть трат в рассрочку и сумма, которая заходит с лимита рассрочки на карту засчитывается в погашение льготного периода. Такую операцию нельзя сделать пока не внесен минимальный платеж текущего месяца, но как только он внесен, дальнейшие пополнения с лимита рассрочки приводят к погашению задолженности по карте. Да, вы будете платить за рассрочку на сумму переведенного долга, но иногда это намного выгоднее чем «выпасть из грейса».
Например, вы на начало сентября в грейсе, 10/09 потратили 10’000 грн. и пополнили карту 25/10 на 9’000 грн. Если вы переведете в рассрочку любую трату на 1’000 грн. вы заплатите проценты только за рассрочку на 1’000 грн. и останетесь в грейсе. А если не сделаете это и сами не пополните карту на 1’000 грн. до конца октября, то мы начислим проценты на сальдо 10’000 грн. за период с 10/09 по 25/10 и на 1’000 грн. за период с 25/10 по 31/10. https://t.me/OGoMono/320
Постарался вспомнить, т.к. пост FB, походу потерли. Смысл был, что имяреку порезали какой-то лимит, он возмутился. Подключился Горох и объянил, что имярек неоднократно переводил трату в рассрочку, а потом эту рассрочку разрывал (без уплаты %%). Что мол все ок, легально, но наш ответ на это - порезать лимит.
А профит был в P2P. Наверное, чувак все-таки переводил свои, а не кредитные. А рассрочкой восполнял "кассовый разрыв", потом после получения денег из вне, эту рассрочку разрывал (там есть в условиях, без уплаты %%).