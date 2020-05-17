Додано: Нед 17 тра, 2020 17:34

stryzhko написав: Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті. Здається, щось напутали. Мабуть там мова була про комісію при виході з грейсу і щоб її мінімізувати, то був варіант перевести операції в розстрочку. Горох наче професійно справляється зі "свинорилами")) Хоча можливо й помиляюся та рекомендації посипляться в особисті.

Хозяйке на заметкуХотел поделиться с вами лайфхаком, который может быть вам полезен. Как вы знаете, чтобы оставаться в грейс-периоде и не платить нам проценты за кредитный лимит необходимо до конца текущего месяца погасить траты предыдущего. Или если вы уже платите нам проценты, то новый грейс-период стартует при полном погашении задолженности по карте.Некоторые клиенты в конце месяца переводят, часть трат в рассрочку и сумма, которая заходит с лимита рассрочки на карту засчитывается в погашение льготного периода. Такую операцию нельзя сделать пока не внесен минимальный платеж текущего месяца, но как только он внесен, дальнейшие пополнения с лимита рассрочки приводят к погашению задолженности по карте.Да, вы будете платить за рассрочку на сумму переведенного долга, но иногда это намного выгоднее чем «выпасть из грейса».Например, вы на начало сентября в грейсе, 10/09 потратили 10’000 грн. и пополнили карту 25/10 на 9’000 грн. Если вы переведете в рассрочку любую трату на 1’000 грн. вы заплатите проценты только за рассрочку на 1’000 грн. и останетесь в грейсе. А если не сделаете это и сами не пополните карту на 1’000 грн. до конца октября, то мы начислим проценты на сальдо 10’000 грн. за период с 10/09 по 25/10 и на 1’000 грн. за период с 25/10 по 31/10.