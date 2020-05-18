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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:40
Шановні форумчани, чи робив хтось оплату на сайті Клубу сімейного дозвілля? Який там МСС код?
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movnyk
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:56
Если кто-то делал покупку в украинской икее онлайн, тож интересен MCC, спасибо
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:07
Икея тоже интересует, очень интересно что там за МСС.
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taya77
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:15
omb написав:
Если кто-то делал покупку в украинской икее онлайн, тож интересен MCC, спасибо
На червоному пишуть, що 5200. Доставка до 15 кг до дверей - 99 грн (є обмеження на габарити).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:33
yama написав:
внимание вопрос
доставка карт новьім клиента курером работает?
Отвечает Александр Друзь.
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Stargazer212
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