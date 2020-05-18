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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1891189218931894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 67
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
26
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:40

Re: Monobank

Шановні форумчани, чи робив хтось оплату на сайті Клубу сімейного дозвілля? Який там МСС код?
movnyk
 
Повідомлень: 19
З нами з: 28.08.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:56

Если кто-то делал покупку в украинской икее онлайн, тож интересен MCC, спасибо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:07

Re: Monobank

Икея тоже интересует, очень интересно что там за МСС.
taya77
 
Повідомлень: 33
З нами з: 25.10.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:15

  omb написав:Если кто-то делал покупку в украинской икее онлайн, тож интересен MCC, спасибо

На червоному пишуть, що 5200. Доставка до 15 кг до дверей - 99 грн (є обмеження на габарити).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 18.08.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 541 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:33

  yama написав:внимание вопрос
доставка карт новьім клиента курером работает?

Отвечает Александр Друзь.
Stargazer212
 
Повідомлень: 87
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:50

  yama написав:внимание вопрос
доставка карт новьім клиента курером работает?

Работает в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове и Запорожье
Bosstone
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 21.04.10
Подякував: 600 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:57

  klug написав:
  omb написав:Если кто-то делал покупку в украинской икее онлайн, тож интересен MCC, спасибо

На червоному пишуть, що 5200. Доставка до 15 кг до дверей - 99 грн (є обмеження на габарити).
спасибо, а что означает на красном?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:10

Красный - значит Red
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4038
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:58

Неужели у всех есть время читать сразу два (три, четыре и т.д.) форума на одну и ту же тему? По-моему наш должен быть лучшим :D

А не какой-то хренов красный! :?
Vorlon
 
Повідомлень: 8321
З нами з: 14.06.13
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Подякували: 843 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 07:40

Re: Monobank

Vorlon написав: По-моему наш должен быть лучшим :D

Якщо доросте до рівня Red, то так і буде)) Ну не відвідують IKEA мешканці фінанс.юа, тому без ветеранів ніяк.
stryzhko
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 04.10.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 213 раз.
 
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  #<1 ... 1891189218931894
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