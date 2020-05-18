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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1892189318941895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 67
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
26
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:35

  DONALD написав: Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками.

Месяц назад Моно (через кассу Универсала) вернул депозит. Я писал здесь, что это были старые пятидесятидолларовые купюры. Продолжение истории. Сегодня хотел ими пополнить валютную карту другого банка. Каждую банкноту пришлось отстаивать как Родину-их не хотели принимать. В итоге 3 из 20-ти купюр отстоять не удалось. Говорят деньги настоящие, но очень ветхие. Можем принять с дисконтом 10%. Я отказался. Вот думаю-может взять квитанции и ехать в Универсал с требованием обменять на нормальные? Или поезд ушёл?
И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?
DONALD
 
Повідомлень: 119
З нами з: 23.06.16
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:42

  DONALD написав:
  DONALD написав: Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками.

Месяц назад Моно (через кассу Универсала) вернул депозит. Я писал здесь, что это были старые пятидесятидолларовые купюры. Продолжение истории. Сегодня хотел ими пополнить валютную карту другого банка. Каждую банкноту пришлось отстаивать как Родину-их не хотели принимать. В итоге 3 из 20-ти купюр отстоять не удалось. Говорят деньги настоящие, но очень ветхие. Можем принять с дисконтом 10%. Я отказался. Вот думаю-может взять квитанции и ехать в Универсал с требованием обменять на нормальные? Или поезд ушёл?
И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?

Вы можете поменять купюры только не отходя от кассы
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З нами з: 23.01.13
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:20

  DONALD написав:И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?
Отдавали тем что есть, спокойно их сплавить можно, если поедите заграницу или всуните в приватовский терминал или откроете депозит, я думаю и еще способі есть :)
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 08.04.14
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