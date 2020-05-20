DONALD написав: Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками.
Месяц назад Моно (через кассу Универсала) вернул депозит. Я писал здесь, что это были старые пятидесятидолларовые купюры. Продолжение истории. Сегодня хотел ими пополнить валютную карту другого банка. Каждую банкноту пришлось отстаивать как Родину-их не хотели принимать. В итоге 3 из 20-ти купюр отстоять не удалось. Говорят деньги настоящие, но очень ветхие. Можем принять с дисконтом 10%. Я отказался. Вот думаю-может взять квитанции и ехать в Универсал с требованием обменять на нормальные? Или поезд ушёл? И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?
DONALD написав: Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками.
Месяц назад Моно (через кассу Универсала) вернул депозит. Я писал здесь, что это были старые пятидесятидолларовые купюры. Продолжение истории. Сегодня хотел ими пополнить валютную карту другого банка. Каждую банкноту пришлось отстаивать как Родину-их не хотели принимать. В итоге 3 из 20-ти купюр отстоять не удалось. Говорят деньги настоящие, но очень ветхие. Можем принять с дисконтом 10%. Я отказался. Вот думаю-может взять квитанции и ехать в Универсал с требованием обменять на нормальные? Или поезд ушёл? И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?
Вы можете поменять купюры только не отходя от кассы
DONALD написав:И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?
Отдавали тем что есть, спокойно их сплавить можно, если поедите заграницу или всуните в приватовский терминал или откроете депозит, я думаю и еще способі есть
Поначитавшись форумов , где то в феврале месяце ещё, попробовал промутить тему с не очень купюрами баксов и приватовскими тумбами Пробовал на всех 4 терминалах в большевике которые нашёл ) То ли купюры и правда не оч были, то ли тумбы уже не те. Ничего не вышло ) А потом как то слил их в обменке, приняли без проблем, обменка на святошино, на первом этаже пузатой хаты.
DONALD написав:И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?
Отдавали тем что есть, спокойно их сплавить можно, если поедите заграницу или всуните в приватовский терминал или откроете депозит, я думаю и еще способі есть
Поначитавшись форумов , где то в феврале месяце ещё, попробовал промутить тему с не очень купюрами баксов и приватовскими тумбами Пробовал на всех 4 терминалах в большевике которые нашёл ) То ли купюры и правда не оч были, то ли тумбы уже не те. Ничего не вышло ) А потом как то слил их в обменке, приняли без проблем, обменка на святошино, на первом этаже пузатой хаты.
А потому, что в Привате тоже не совсем идиоты сидят. Поняв, что их набивают всяким хламом, поставили перед инженерами задачу: по максимуму отсеивать шлак. И судя по Вашим комментариям, вышло. Меньше надо писать в прямом эфире про терминалы Привата. А то вот такие полезные... люди и зарезали тему.