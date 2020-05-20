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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1892189318941895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
46%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
26
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:35

  DONALD написав: Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками.

Месяц назад Моно (через кассу Универсала) вернул депозит. Я писал здесь, что это были старые пятидесятидолларовые купюры. Продолжение истории. Сегодня хотел ими пополнить валютную карту другого банка. Каждую банкноту пришлось отстаивать как Родину-их не хотели принимать. В итоге 3 из 20-ти купюр отстоять не удалось. Говорят деньги настоящие, но очень ветхие. Можем принять с дисконтом 10%. Я отказался. Вот думаю-может взять квитанции и ехать в Универсал с требованием обменять на нормальные? Или поезд ушёл?
И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?
DONALD
 
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З нами з: 23.06.16
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:42

  DONALD написав:
  DONALD написав: Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками.

Месяц назад Моно (через кассу Универсала) вернул депозит. Я писал здесь, что это были старые пятидесятидолларовые купюры. Продолжение истории. Сегодня хотел ими пополнить валютную карту другого банка. Каждую банкноту пришлось отстаивать как Родину-их не хотели принимать. В итоге 3 из 20-ти купюр отстоять не удалось. Говорят деньги настоящие, но очень ветхие. Можем принять с дисконтом 10%. Я отказался. Вот думаю-может взять квитанции и ехать в Универсал с требованием обменять на нормальные? Или поезд ушёл?
И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?

Вы можете поменять купюры только не отходя от кассы
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:20

  DONALD написав:И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?
Отдавали тем что есть, спокойно их сплавить можно, если поедите заграницу или всуните в приватовский терминал или откроете депозит, я думаю и еще способі есть :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1177
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 00:24

  omb написав:
  DONALD написав:И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?
Отдавали тем что есть, спокойно их сплавить можно, если поедите заграницу или всуните в приватовский терминал или откроете депозит, я думаю и еще способі есть :)

Поначитавшись форумов :mrgreen: , где то в феврале месяце ещё, попробовал промутить тему с не очень купюрами баксов и приватовскими тумбами :roll:
Пробовал на всех 4 терминалах в большевике которые нашёл ) То ли купюры и правда не оч были, то ли тумбы уже не те. Ничего не вышло )
А потом как то слил их в обменке, приняли без проблем, обменка на святошино, на первом этаже пузатой хаты.
Igor3777
 
Повідомлень: 218
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 06:54

  Igor3777 написав:
  omb написав:
  DONALD написав:И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?
Отдавали тем что есть, спокойно их сплавить можно, если поедите заграницу или всуните в приватовский терминал или откроете депозит, я думаю и еще способі есть :)

Поначитавшись форумов :mrgreen: , где то в феврале месяце ещё, попробовал промутить тему с не очень купюрами баксов и приватовскими тумбами :roll:
Пробовал на всех 4 терминалах в большевике которые нашёл ) То ли купюры и правда не оч были, то ли тумбы уже не те. Ничего не вышло )
А потом как то слил их в обменке, приняли без проблем, обменка на святошино, на первом этаже пузатой хаты.

А потому, что в Привате тоже не совсем идиоты сидят. Поняв, что их набивают всяким хламом, поставили перед инженерами задачу: по максимуму отсеивать шлак. И судя по Вашим комментариям, вышло.
Меньше надо писать в прямом эфире про терминалы Привата. А то вот такие полезные... люди и зарезали тему.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:34

  Искатель написав:Меньше надо писать в прямом эфире про терминалы Привата. А то вот такие полезные... люди и зарезали тему.
как по мне, то глупость написана :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:39

Re: Monobank

  Искатель написав:А то вот такие полезные... люди и зарезали тему.

це вже дуже давно зроблено
я десь пів року (а може й ще раніше) тому пробував терміналів 20 ПБ - жоден не взяв мою 100-ку баксів, хоча в касі вона проходила усі їх перевірки
ніяких грибків чи інших проблем -просто дуже зношена ...
+50грн !
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greenozon
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