Додано: Вів 19 тра, 2020 13:35

DONALD написав: Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками. Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками.

Месяц назад Моно (через кассу Универсала) вернул депозит. Я писал здесь, что это были старые пятидесятидолларовые купюры. Продолжение истории. Сегодня хотел ими пополнить валютную карту другого банка. Каждую банкноту пришлось отстаивать как Родину-их не хотели принимать. В итоге 3 из 20-ти купюр отстоять не удалось. Говорят деньги настоящие, но очень ветхие. Можем принять с дисконтом 10%. Я отказался. Вот думаю-может взять квитанции и ехать в Универсал с требованием обменять на нормальные? Или поезд ушёл?И ещё мысль. Может Универсал (он же Моно) у кого-то принял эти банкноты до меня с дисконтом как ветхие, а мне выдал как нормальные (не ветхие)?