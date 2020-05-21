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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:43
Striker пытались вернуть клиента в оборот
Кешбечные карты!
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:55
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:30
Завтра всім Банка (знаю, що ви на неї дуже чекали).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:35
Re: Monobank
В свое время кто то писал о том,что терминалы IBOX ,в которых пополняли карту Моно, стали заменять на Easy pay. Вот и в том месте,где я пополнял поставили Easy pay.
Поэтому вопрос, чем можно загаситься, если в наличии есть карты Пумб, Альфа, Форвард и Таса?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:39
Я бы тянул моней с альфи или Форварда. Или толкал пумбой на Моню. Тас стремный.)
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:52
Re: Monobank
Подскажите, кто знает, есть в Киеве (желательно в центре) тумбы IBox кушающие Винниченок?
Столкнулся что не жреть собако 1000
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:05
ukrprom2014 в отделение форварда засунь
Кешбечные карты!
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