Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:35

В свое время кто то писал о том,что терминалы IBOX ,в которых пополняли карту Моно, стали заменять на Easy pay. Вот и в том месте,где я пополнял поставили Easy pay.

Поэтому вопрос, чем можно загаситься, если в наличии есть карты Пумб, Альфа, Форвард и Таса?

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

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