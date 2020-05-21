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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1894189518961897>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
46%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
26
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:43

Striker пытались вернуть клиента в оборот :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1194
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:55

  ingtrans написав:
  Striker написав:Приколы от Котобанка.

Может они хотели Вам предложить более интересные условия, а Вы так сразу отшили :)

Очевидно, хотели предложить перенести кредитный лимит с Привата, только непонятно, на каких условиях.
Bosstone
 
Повідомлень: 1419
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:30

Завтра всім Банка (знаю, що ви на неї дуже чекали).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:35

Re: Monobank

В свое время кто то писал о том,что терминалы IBOX ,в которых пополняли карту Моно, стали заменять на Easy pay. Вот и в том месте,где я пополнял поставили Easy pay.
Поэтому вопрос, чем можно загаситься, если в наличии есть карты Пумб, Альфа, Форвард и Таса?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 455
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:39

  _PORT_UA написав:В свое время кто то писал о том,что терминалы IBOX ,в которых пополняли карту Моно, стали заменять на Easy pay. Вот и в том месте,где я пополнял поставили Easy pay.
Поэтому вопрос, чем можно загаситься, если в наличии есть карты Пумб, Альфа, Форвард и Таса?

Я бы тянул моней с альфи или Форварда. Или толкал пумбой на Моню. Тас стремный.)
novichok
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Повідомлень: 2124
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:52

Re: Monobank

Подскажите, кто знает, есть в Киеве (желательно в центре) тумбы IBox кушающие Винниченок?
Столкнулся что не жреть собако 1000 :(
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1565
З нами з: 09.03.14
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Подякували: 98 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:05

ukrprom2014 в отделение форварда засунь :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:27

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:Винниченок?


Это вообще-то академик Вернадский!!!!
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8829
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:33

  omb написав:ukrprom2014 в отделение форварда засунь :)

Там треба легенда.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 543 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:38

уже и здесь легенда?
не чел, а сплошная легенда :)
v57
 
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