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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:43
Striker
пытались вернуть клиента в оборот
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:55
ingtrans написав: Striker написав:
Приколы от Котобанка.
Может они хотели Вам предложить более интересные условия, а Вы так сразу отшили
Очевидно, хотели предложить перенести кредитный лимит с Привата, только непонятно, на каких условиях.
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Bosstone
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:30
Завтра всім Банка (знаю, що ви на неї дуже чекали).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:35
В свое время кто то писал о том,что терминалы IBOX ,в которых пополняли карту Моно, стали заменять на Easy pay. Вот и в том месте,где я пополнял поставили Easy pay.
Поэтому вопрос, чем можно загаситься, если в наличии есть карты Пумб, Альфа, Форвард и Таса?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:39
_PORT_UA написав:
В свое время кто то писал о том,что терминалы IBOX ,в которых пополняли карту Моно, стали заменять на Easy pay. Вот и в том месте,где я пополнял поставили Easy pay.
Поэтому вопрос, чем можно загаситься, если в наличии есть карты Пумб, Альфа, Форвард и Таса?
Я бы тянул моней с альфи или Форварда. Или толкал пумбой на Моню. Тас стремный.)
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novichok
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:52
Подскажите, кто знает, есть в Киеве (желательно в центре) тумбы IBox кушающие Винниченок?
Столкнулся что не жреть собако 1000
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:05
ukrprom2014
в отделение форварда засунь
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:27
ukrprom2014 написав:
Винниченок?
Это вообще-то академик Вернадский!!!!
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:33
omb написав:ukrprom2014
в отделение форварда засунь
Там треба легенда.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:38
уже и здесь легенда?
не чел, а сплошная легенда
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v57
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