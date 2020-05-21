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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1894189518961897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
46%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
26
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:05

Re: Monobank

v57 написав:уже и здесь легенда?
не чел, а сплошная легенда :)
Гаварящая галава
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:08

  WachtAmRhein написав:
  ukrprom2014 написав:Винниченок?


Это вообще-то академик Вернадский!!!!

Хрен разберет - брат близнец :)
По сути - сунул в ПУМБ - зашло как по маслу :)
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ukrprom2014
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  #<1 ... 1894189518961897
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