Гаварящая галаваv57 написав:уже и здесь легенда?
не чел, а сплошная легенда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:05
Re: Monobank
Гаварящая галава
.......
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:08
Хрен разберет - брат близнец
По сути - сунул в ПУМБ - зашло как по маслу
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:52
Тю, а як же це Ви, писати навчилися, а прочитати на купюрі хіба нє?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:38
Re: Monobank
При таких оборотах - сложно рассмотреь шо дедуля Смолий на них малюет, не говоря уже прочесть
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:04
Схоже, що команда proftpd66 увірвалася у тестери котобанки:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:33
Re: Monobank
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