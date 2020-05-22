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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:05
v57 написав:
уже и здесь легенда?
не чел, а сплошная легенда
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:08
WachtAmRhein написав: ukrprom2014 написав:
Винниченок?
Это вообще-то академик Вернадский!!!!
Хрен разберет - брат близнец
По сути - сунул в ПУМБ - зашло как по маслу
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:52
ukrprom2014 написав: WachtAmRhein написав: ukrprom2014 написав:
Винниченок?
Это вообще-то академик Вернадский!!!!
Хрен разберет - брат близнец
По сути - сунул в ПУМБ - зашло как по маслу
Тю, а як же це Ви, писати навчилися, а прочитати на купюрі хіба нє?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:38
kreuz написав:
Тю, а як же це Ви, писати навчилися, а прочитати на купюрі хіба нє?
При таких оборотах - сложно рассмотреь шо дедуля Смолий на них малюет, не говоря уже прочесть
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:04
Схоже, що команда proftpd66
увірвалася у тестери котобанки:
Достаточно много, кстати, копят на девушек с низкой социальной ответственностью, но в ТОП эта цель не попала.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:33
novichok написав:
Или толкал пумбой на Моню.
А чого штовхати ? вихід стороннім з Пумби на моно хіба % ?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:13
stas_rst написав: novichok написав:
Или толкал пумбой на Моню.
А чого штовхати ? вихід стороннім з Пумби на моно хіба % ?
Будет комис со стороны Пумба
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:32
stas_rst написав: novichok написав:
Или толкал пумбой на Моню.
А чого штовхати ? вихід стороннім з Пумби на моно хіба % ?
Пумба возьмёт комисс
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Додано: Суб 23 тра, 2020 05:57
WachtAmRhein написав: ukrprom2014 написав:
Винниченок?
Это вообще-то академик Вернадский!!!!
Вот потому у него и не брал терминал купюры
Он вместо Вернадских пытался Винниченок всунуть...
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