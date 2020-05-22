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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1895189618971898

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
46%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
26
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:36

  nnallex написав:куда делся кешбек и что за хреновая банка?

На входе же предупреждали, что заменят кешбек банкой, а кешбек уходит в карты (вверху карт менюшка висит).
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:45

  nnallex написав:куда делся кешбек и что за хреновая банка?


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:20

  Son of Sun написав:
  nnallex написав:куда делся кешбек и что за хреновая банка?

На входе же предупреждали, что заменят кешбек банкой, а кешбек уходит в карты (вверху карт менюшка висит).

А еще низзя эти пимпы поменять местами?
Обещали ж сделать перенастройку меню :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:04

Re: Monobank

  clientage написав:еще низзя эти пимпы поменять местами

Заженуть усіх в банку і тоді може й зроблять...
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chipmunk
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  #<1 ... 1895189618971898
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