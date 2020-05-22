На входе же предупреждали, что заменят кешбек банкой, а кешбек уходит в карты (вверху карт менюшка висит).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:36
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:45
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:20
А еще низзя эти пимпы поменять местами?
Обещали ж сделать перенастройку меню
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:04
Re: Monobank
Заженуть усіх в банку і тоді може й зроблять...
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:41
Re: Monobank
В группе на фб сегодня третий случай описали, как моно отказывает в обслуживании.
Один случай - сказали сбой, второй - вроде как из за продажи крипты, третий - пока молчат
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:07
Печальное нововведение, неудобно ужас. Еще прикалывает, что они зачем-то сменили название кб категории на Аптеки, но по ней идет вся медицина...и не понятно зачем так вводить в заблуждение
Кешбечные карты!
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:18
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