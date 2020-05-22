На входе же предупреждали, что заменят кешбек банкой, а кешбек уходит в карты (вверху карт менюшка висит).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:36
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:45
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:20
А еще низзя эти пимпы поменять местами?
Обещали ж сделать перенастройку меню
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:04
Re: Monobank
Заженуть усіх в банку і тоді може й зроблять...
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:41
Re: Monobank
В группе на фб сегодня третий случай описали, как моно отказывает в обслуживании.
Один случай - сказали сбой, второй - вроде как из за продажи крипты, третий - пока молчат
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:07
Печальное нововведение, неудобно ужас. Еще прикалывает, что они зачем-то сменили название кб категории на Аптеки, но по ней идет вся медицина...и не понятно зачем так вводить в заблуждение
Кешбечные карты!
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:18
Додано: Суб 23 тра, 2020 13:18
Була б Монька справді народною, повернула б Спортивний одразу із зупинкою транспорту через карантин. А оскільки вона як справжній банкєр дає парасольку лише в спеку, а якраз перед зливою відбирає, то може й поверне колись той Спортивний, десь у жовтні ))...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 23 тра, 2020 14:30
Re: Monobank
Сеть ветеринарных аптек, одна точно Животные - при покупке в другой, этой же сети-Краса и медицина. Кэшбэка 20% не видать. Горячка только на будущее обещает поменять категорию. Лотерея.
Лучше бы платил Симой.
Жуткие пробки -ремонты не дали доехать в проверенную аптеку.
Ещё и своими заплатил.
Додано: Суб 23 тра, 2020 14:32
Re: Monobank
Подскажите СЕП с белой карты день в день идет?
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